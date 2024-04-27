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В Бельгии призвали к поэтапному запрету на реэкспорт российского СПГ

Бельгия выступила за поэтапный запрет реэкспорта СПГ из РФ через порты Европы

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Global Look Press

Бельгия выступает за поэтапный запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) через порты Европы, написала министр энергетики страны Тинне ван дер Стратен в соцсети X.

«Мы должны прекратить кормить военный бюджет Москвы. Именно поэтому в рамках нового пакета санкций против России федеральное правительство призывает к постепенному прекращению перевалки российского СПГ в европейских портах», — говорится в сообщении.

До этого о введении ограничений на поставку российского СПГ говорили в Германии и Швеции. Обсуждение подобных мер находится на ранней стадии, и некоторые страны ЕС выражают скепсис по этому поводу. Отказ от российского СПГ лишит Евросоюз порядка 19% совокупных поставок энергоресурса.

На данный момент Россия занимает второе место по поставкам СПГ в европейские страны. По итогам первых двух месяцев 2024 года объем экспорта составил €1,3 млрд. Лидером является США. За январь — февраль Европа закупила американского топлива на €7 млрд.

Ранее «Большая семерка» пообещала усилить санкционное давление на Россию и ее партнеров.

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