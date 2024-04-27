В Оренбургской области снесут 1,7 тыс. затопленных домов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«Всего специалисты обследовали 5007 домов, из них 3201 – признаны подлежащими капитальному ремонту, 1745 – признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания», — говорится в сообщении.

В 22 тыс. домов и 10,7 тыс. приусадебных участков проведена дезинфекция.

Очищены от последствий паводка 180 км дорожного полотна.

В регионе активно продолжается работа по вакцинированию населения от гепатита А: привиты уже 141 645 жителей региона.

До этого Минздрав Оренбургской области обратился к населению пострадавших от подтопления районов Орска с просьбой не отказываться от вакцинации из-за резкого повышения риска заражения желтухой после паводка. Ввиду загрязнения водоемов, в Орске организовали бесплатную раздачу питьевой воды.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.