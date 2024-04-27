Самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за проблем с работой GPS

Самолет авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки, не смог приземлиться в аэропорту Тарту в ночь на пятницу из-за помех в работе GPS и вернулся в Финляндию. Об этом сообщает ERR.

Вечером 26 апреля рейс AY1045 не смог сесть в Тарту и был вынужден вернуться в Хельсинки.

«Тарту — один из немногих аэропортов, где для захода на посадку требуется [исключительно] сигнал GPS, поэтому посадка не удалась», — сообщил представитель авиакомпании.

В марте финское агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что в 2023 году количество заявлений о нарушении работы навигационной системы GPS выросло в несколько раз.

До этого бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса высадили из самолета, который должен был вылететь из столицы Финляндии.

По информации журналистов Delfi, экс-глава эстонского правительства направлялся в Японию в составе бизнес-делегации. Сообщается, что мужчина, предположительно, был пьян.

Ранее в Финляндии мужчина проник на взлетное поле аэропорта.