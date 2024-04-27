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На лидера группы «Автоспорт» завели дело о дискредитации армии

Музыканту Ванюкову грозит штраф за дискредитацию армии и экстремистскую символику

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Depositphotos

На лидера группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова завели дела о дискредитации армии и демонстрации экстремистской символики. На протоколы на музыканта, поступившие в Тверской суд Москвы, обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

По одному из протоколов Ванюкову грозит до 50 тыс. рублей штрафа, по второму — до 15 суток ареста.

В начале апреля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и движение «Зов народа» требовали проверить видео, на котором Ванюков произносит слова «Россия будет свободной» и потенциально проукраинские лозунги. Кроме того, на разошедшемся по Telegram-каналам ролике он говорил, что все национальные республики смогут получить независимость при желании.

Накануне блогерша Анастасия Ивлеева стала фигурантом административного дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Она может получить штраф до 50 тыс. рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Ранее Мария Шукшина рассказала, какую мечту отец не смог воплотить в жизнь.

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