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«Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то»: глава МОК Бах о допинге китайских пловцов

Глава МОК Бах заявил, что доверяет WADA на фоне скандала с китайскими пловцами

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Li Ming/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о ситуации с китайскими пловцами в преддверии Олимпиады в Париже. Его слова передает France 24.

«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, WADA полностью следовало им. Если все процедуры были соблюдены, у этих китайских пловцов нет причин не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже. Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то, что не поддерживает соответствующий орган — в данном случае WADA. А потом сказать: хорошо, по той причине, что какие-то люди недовольны, мы отстраним вас от Олимпиады», — сказал Бах.

20 апреля The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, участвовавших в Играх 2021 года, дали положительный результат на триметазидин. Именно это вещество было найдено в крови российской фигуристки Камилы Валиевой, которая получила дисквалификацию до декабря 2025 года.

Китайские пловцы не были наказаны, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не смогло доказать преднамеренность употребления вещества. Китайская сторона утверждает, что спортсмены получили вещество с приемом испорченной пищи.

Ранее гимнастка Аверина заявила, что россиянам не нужно ехать на Олимпиаду.

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