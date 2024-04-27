Львовские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

Глава Львовской администрации Максим Козицкий сообщил о возгорании на объектах критической инфраструктуры в регионе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам Козицкого, пожары и разрушения возникли в Стрыйском и Червоноградском районах области. Открытое горение уже ликвидировано.

До этого подпольщик Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по городу Стрый в Львовской области.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.