СМИ узнали о новом партнере Эммы Уотсон
Актриса Эмма Уотсон встречается с актером Кордом Оверстритом, известным по сериалу «Хор». Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
«Они уже некоторое время встречаются», — сказал источник издания.
Он отметил, что Уотсон и Оверстрит познакомились через общих друзей.
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«Они могут казаться странной парой, но на самом деле их личности очень похожи», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой.