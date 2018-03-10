СМИ узнали о новом партнере Эммы Уотсон

Актриса Эмма Уотсон встречается с актером Кордом Оверстритом, известным по сериалу «Хор». Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

«Они уже некоторое время встречаются», — сказал источник издания.

Он отметил, что Уотсон и Оверстрит познакомились через общих друзей.

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«Они могут казаться странной парой, но на самом деле их личности очень похожи», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой.