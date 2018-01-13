Во Франции обсуждают слухи о тайном эротическом романе авторства Макрона

Слухи о том, что президент Франции Эммануэль Макрон в молодости написал эротический роман о начале своих отношений с учительницей, а ныне женой, Бриджит Макрон, появились во Франции на фоне откровений из биографии первой леди, которая вскоре выходит в свет. Об этом пишет The Local со ссылкой на французские СМИ.

Согласно источнику автора биографии первой леди журналиста Маэль Брун, в 1993 году 16-летний Макрон написал роман и несколько стихов.

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Однако новые слухи появились после того, ка к бывшая соседка Макрона намекнул на то, что предметом романа были отношения Макрона с его будущей женой Бриджит, с которой он познакомился, когда училась в школе.

«Однажды он попросил меня напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал», — рассказала она журналу Closer.

По ее словам, «это был смелый роман, немного непристойный». Она также отметила, что имена были изменены, однако выразила уверенность, что Макрон должен был выразить то, что он чувствовал в то время.

Ранее Бриджит Макрон рассказала о страхе стать первой леди.