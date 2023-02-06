Самые сильные и смертоносные землетрясения в истории
Шкалу магнитуды в 1935 году предложил использовать американский сейсмолог Чарльз Рихтер. Сильнейшее с тех пор землетрясение было зарегистрировано в Чили в 1960 году: магнитуда Канамори составляла 9,5. Погибли 5,7 тысячи человек, около ста тысяч остались без жилья.
Магнитуда землетрясения не всегда коррелирует с его разрушительностью. Так, наиболее смертоносным в истории остается землетрясение магнитудой 8 в китайской провинции Тэньси в 1556 году. Погибли 830 тысяч человек.