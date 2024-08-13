Одна медаль и два обидных четвертых места: как россияне выступили на Олимпиаде в Париже
15 российских спортсменов приняли участие в Олимпийских играх в Париже в составе команды нейтральных атлетов (AIN). Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали единственную медаль — серебро в парном турнире среди женщин.
Для сравнения: на прошлой Олимпиаде в Токио россияне завоевали 71 медаль. Тогда в Играх принимали участие 336 россиян.
Максимально близко подобрались к медалям в Париже каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков. До бронзы им не хватило 0,09 секунды в соревнованиях каноэ-двоек.
Также Петров боролся за бронзу в каноэ-одиночках, но уступил сопернику всего 0,6 секунды.