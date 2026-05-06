Крым подвергся массовой атаке беспилотников. В Джанкое погибли пять человек

В результате удара беспилотников по Джанкою погибли пять человек

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на республику, удары отражали силы ПВО. Налеты БПЛА также фиксировались в Севастополе, где были сбиты несколько целей.

В Крыму при ударе беспилотников по Джанкою погибли пять человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал он.

Джанкой — один из ключевых транспортных узлов на севере Крыма. Через город проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие полуостров с материковой частью.

Параллельно атака беспилотников шла и на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО сбили четыре беспилотника в районе села Верхнесадовое и на Северной стороне.

«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — отмечал он.

Атаки БПЛА по России

Атаки беспилотников по российским регионам в последние сутки носили массовый характер и затронули в том числе Крым. Накануне Минобороны России сообщило о серии перехватов дронов. По данным ведомства, с 14:00 до 21:00 мск силы ПВО уничтожили 93 беспилотника над различными регионами, включая Крым.

С 9:00 до 14:00 мск было сбито еще 88 дронов. Помимо этого, в ночь с 4 на 5 мая, по информации министерства, было перехвачено 289 беспилотников.

Режим тишины

На фоне продолжающихся ударов российская сторона объявила о временном прекращении огня в дни празднования Дня Победы. Как сообщало Минобороны России, по решению президента Владимира Путина перемирие вводится на 8 и 9 мая. В ведомстве заявили, что рассчитывают на аналогичный шаг со стороны Украины.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путина, 8-9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне», — сообщали в ведомстве.

О возможности такого шага ранее говорил сам Путин. 29 апреля в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом он заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

Позднее на фоне этой инициативы президент Украины Владимир Зеленский объявил о собственном режиме прекращения огня — с полуночи в ночь с 5 на 6 мая. Он отметио, что Киев будет «действовать зеркально» с указанного момента.