В России выросли запасы сыра

В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока».

К началу апреля запасы сыра выросли на 21% в годовом выражении и достигли 77,1 тысяч тонн — это на 52% выше средних значений за последние пять лет. В то же время производство в первом квартале увеличилось лишь на 3% и составило 210,2 тысяч тонн.

Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока в 2025 году, достигший максимума за три десятилетия. Кроме того, давление на рынок оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией.

Также меняется потребительское поведение: растет спрос на более дорогие и специализированные виды сыров, включая выдержанные (+9,7%) и сыры с плесенью (+3,8%). Однако потребление полутвердых и сыросодержащих продуктов снижается (−2,7%).

