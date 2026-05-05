«Вообще не будем закупать». Казахстан может отказаться от российского электричества в 2027 году

Власти Казахстана объявили, что могут отказаться от импорта российской электроэнергии с 2027 года. Несмотря на рост собственной генерации, энергетическая система страны остается дефицитной, из-за чего республика планирует покупать электричество у Таджикистана. Также Казахстан будет участвовать в программе Всемирного банка по формированию Центральноазиатского энергетического рынка. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Казахстана планируют с 2027 года полностью отказаться от покупки электричества у России. Об этом замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов объявил на пресс-конференции, передал ТАСС.

«Если в конце этого года — начале следующего все плановые наши [энергетические] объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России]»,

— сказал чиновник.

Он уточнил, что в связи с дефицитом энергии в стране Казахстан в 2026 году планирует приобрести у России от 1 млрд до 1,2 млрд киловатт-часов электричества. При этом еще в 2025 году дефицит составлял 1,5 млрд кВт⋅ч, а в 2024-м — 2,1 млрд кВт⋅ч.

Энергии становится больше, но она дорожает

Как рассказали в пресс-службе правительства республики со ссылкой на председателя правления компании KEGOC Наби Айтжанова, в 2025 году в Казахстане генерация энергии увеличилась на 5,2 млрд кВт⋅ч, составив 123,1 млрд кВт⋅ч. Потребление же выросло на 4,6 млрд кВт⋅ч, до 124,6 млрд кВт⋅ч.

В то же время Есимханов признал, что энергетические компании страны накопили долгов более чем на 37 млрд тенге (около 6 млрд рублей). По его словам, это произошло из-за роста стоимости газа во второй половине 2025 года. Из-за этого жителей Казахстана ждет подорожание подачи электричества, воды и тепла .

«Мы сейчас рассматриваем заявки. Думаю, это повлияет не в большом объеме — где-то в среднем на 4–5 процентов может сказаться на тарифах»,

— предупредил замминистра энергетики Казахстана.

При этом 1 апреля в стране завершился действовавший полгода мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг, принятый в качестве одной из антикризисных мер.

От России — к Таджикистану

Хотя Казахстан и планирует отказаться от покупки электричества у России, республика в ближайшее время не сможет сама обеспечивать все свои нужды. Из-за этого страна планирует импортировать энергию из Таджикистана, рассказали в министерстве энергетики Казахстана. Этот вопрос глава ведомства Ерлан Аккенженов обсуждал с министром энергетики Таджикистана Джумой Далером Шофакиром на полях саммита RES-2026.

«Ключевым блоком переговоров, особо актуальным в рамках климатической повестки саммита, стал вопрос организации долгосрочных импортных поставок экологически чистой электроэнергии на мощностях ОАО «Рогунская ГЭС» в Таджикистане»,

— рассказали в пресс-службе.

Аккенженов добавил, что власти Казахстана уже согласовали проект межправительственного соглашения по импорту электроэнергии для балансировки системы в часы пиковых нагрузок, что должно повысить ее надежность.

«Глава ведомства подчеркнул, что взаимодействие с Душанбе в топливно-энергетическом комплексе носит стратегический характер и вносит прямой вклад в региональную безопасность и устойчивое развитие всей Центральной Азии», — добавили в минэнерго страны.

Кроме того, ранее в минэнерго Казахстана рассказали о встрече Аккенженова с вице-президентом по инфраструктуре Всемирного банка Валери Левков.

«Министр отметил, что Всемирный банк остается ключевым партнером Казахстана в модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Всемирный банк подтвердил готовность к активному взаимодействию с Казахстаном и финансирования инфраструктурных проектов в энергетике страны», — пишет Kazinform.

Также стороны обсудили участие Казахстана в программе Всемирного банка по региональной интеграции и торговле электроэнергией в Центральной Азии (REMIT). Эта инициатива должна обеспечить более активный обмен электричеством между странами региона.