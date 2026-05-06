Парламент Гагаузии отменил выборы

Власти Гагаузской автономии Молдавии отменяют выборы в Народное собрание (парламент), поскольку не успеют подготовиться к ним из-за препятствий со стороны Кишинева. Об этом ТАСС заявил вице-председатель парламента Георгий Лейчу.

«21 июня выборы не состоятся. Это однозначно, все сроки пройдены. Даже если гипотетически представить, что Кишинев перестанет блокировать их проведение, мы все равно не успеваем», — сказал он.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия рискует исчезнуть с политической карты мира.