Украинские мошенники пытались запугать телеведущего Владимира Соловьева

Украинские мошенники в преддверии Дня Победы попытались запугать и дезинформировать нескольких известных российских медийных персон, включая телеведущего Владимира Соловьева. Об этом в своем Telegram-канале сообщили известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

По их информации, кроме Владимира Соловьева, атака была направлена на Дениса Майданова, Джигана, Ярослава Дронова.

Вован и Лексус подчеркнули, что главной задачей украинских злоумышленников является провоцирование паники. Для этого они пытаются воздействовать на лидеров общественного мнения, а, следовательно, и на их аудиторию.

Пранкеры отметили, что попытки давления и дезинформации в ближайшее время могут участиться. Мошенники действуют под видом сотрудников различных служб, включая государственные.

5 мая сообщалось, что злоумышленники начали рассылать в мессенджерах поздравления ко Дню Победы, маскируя вредоносные файлы под праздничные открытки.

Ранее россиянам пообещали новые меры для защиты от мошенников.