Сотрудники пограничной службы Польши беспрепятственно пропустили украинцев со взрывчаткой, устроивших диверсию на газопроводах «Северные потоки». Об этом, ссылаясь на книгу журналиста Бояна Панчевски, сообщает РИА Новости.

Панчевски, являющийся сотрудником газеты The Wall Street Journal, издал свое расследование под названием «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу» в Германии. Он утверждает, что книга основана на многочисленных беседах с участниками событий, следователями и сотрудниками спецслужб.

В расследовании отмечается, что диверсанты перевозили через украинско-польскую границу огромное количество багажа. В частности, гидрокостюмы и ребризеры имели вес почти 40 кг, а десятки баллонов — почти 10 кг каждый. Взрывчатка для подрыва газопроводов размещалась минимум в восьми баллонах, каждый весом от 30 до 40 кг.

По словам Панчевски, организатор операции с позывным «Генерал» заранее обеспечил свободный проезд диверсантов с большим количеством снаряжения, сделав телефонный звонок ответственному офицеру украинской пограничной охраны.

На другой стороне границы польские пограничники проверили машину диверсантов с собаками, но ничего не обнаружили. При этом полякам почему-то не пришло в голову проверить баллоны со взрывчаткой, хотя они были примерно в четыре раза тяжелее остальных.

28 апреля Панчевски заявил, что датские власти стремились засекретить информацию о причастности Киева к взрывам на «Северных потоках».

Ранее Панчевски обвинил Зеленского в личном согласии на подрыв «Северных потоков».