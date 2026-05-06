Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В Дагестане загорелся дом, эвакуированы 30 человек

Из горящего многоэтажного дома в Хасавюрте эвакуированы 30 человек
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В дагестанском Хасавюрте произошел пожар в жилом доме, потребовалась эвакуация людей. Об этом пишет ТАСС, приводя данные местной мэрии.

«Из многоэтажного дома в городе Хасавюрте эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших пока нет», — говорится в сообщении.

Причины возникновения пожара также выясняются.

3 мая губернатор Томской области Владимир Мазур сообщал, что в селе Новоильинка сгорели 16 домов. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. В окрестностях села Гусево спасатели потушили ландшафтный пожар на 70 га, село удалось отстоять, отметил глава региона. Позже Мазур уточнил, что пожар произошел из-за аварийной работы электросети.

До этого специалисты потушили масштабный пожар в селе Кучерово Красноярского края. Огонь уничтожил 14 домов.

Ранее в Ленобласти локализовали пожар в промзоне, который начался из-за атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!