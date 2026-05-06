В Дагестане загорелся дом, эвакуированы 30 человек

Из горящего многоэтажного дома в Хасавюрте эвакуированы 30 человек

В дагестанском Хасавюрте произошел пожар в жилом доме, потребовалась эвакуация людей. Об этом пишет ТАСС, приводя данные местной мэрии.

«Из многоэтажного дома в городе Хасавюрте эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших пока нет», — говорится в сообщении.

Причины возникновения пожара также выясняются.

3 мая губернатор Томской области Владимир Мазур сообщал, что в селе Новоильинка сгорели 16 домов. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. В окрестностях села Гусево спасатели потушили ландшафтный пожар на 70 га, село удалось отстоять, отметил глава региона. Позже Мазур уточнил, что пожар произошел из-за аварийной работы электросети.

До этого специалисты потушили масштабный пожар в селе Кучерово Красноярского края. Огонь уничтожил 14 домов.

Ранее в Ленобласти локализовали пожар в промзоне, который начался из-за атаки БПЛА.