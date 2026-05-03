Смог ли Трамп превратить свое президентство в прибыльный бизнес?

В США не проходит ни одной недели без того, чтобы администрация Дональда Трампа не вляпалась в очередной скандал. О буднях нынешнего правительства США уже впору снимать ситком. Причем для этого даже не надо нанимать сценаристов. Сюжеты и персонажей прописала сама жизнь.

Посудите сами. Шеф Пентагона Хегсет — типичный щегол. Лицо привлекательное, но умом не блещет. Директор ФБР Патель — тусовщик и выпивоха, который поменял себе имя таким образом, чтобы оно было созвучно с «наличными деньгами». Министр здравоохранения Кеннеди-младший — конспиролог с мертвым червяком в голове. Уже бывший министр внутренних дел Ноэм — роковая красотка, у которой скелеты прямо-таки вываливаются из шкафа. И над всем этим возвышается президент США. Хваткий бизнесмен со скверным характером и невероятно раздутым эго.

В общем, второй Белый дом Трампа — это не про компетенции, дисциплину и тщательно выверенную политику. Там царит хаос-менеджмент, а от людей требуют просто делать «что-то», что может принести «какой-нибудь» результат. Или не принести — тут уж как карта ляжет.

Неудивительно, что при таком подходе команда президента США порой похожа на неуправляемых щенят, которые так и норовят залезть в неприятности. Ладно бы это были просто глупые ошибки от неопытности. Но в какой-то момент президент США и его министры решили, что высокие посты — это не только весело, но и очень прибыльно. Поэтому все ринулись монетизировать свои должности.

Первым, как ни странно, на этом едва не погорел Пит Хегсет. В конце марта СМИ узнали, что накануне войны с Ираном его личный брокер внезапно заинтересовался инвестициями в оборонную промышленность. Затея не удалась — открытых акций брокер не нашел. Хегсет объявил, что это все фейк. Но на нем странности не закончились.

Новые вопросы появились 21 апреля. В этот день Трамп объявил, что перемирие с Ираном отныне становится бессрочным. За 15 минут до этого таинственные трейдеры начали массово продавать дорогую нефть и заработали на этом порядка $400 млн. Потом оказалось, что это уже четвертая подобная аномалия на рынках за время ближневосточной войны. Предыдущие три суммарно принесли бенефициарам больше $2 млрд — каждая из них также начиналась незадолго до того, как президент США делал важные объявления. Появились серьезные подозрения, что инсайдерская торговля в Белом доме Трампа — это не единичное явление, а хорошо отработанная и поставленная на поток схема заработка.

Тут, конечно, стоит сделать ремарку. Трамп и его окружение — не первые власть имущие в США, которые захотели монетизировать свое влияние. Например, муж бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси тоже активно приторговывал на бирже, зная над какими законами работает конгресс. Но Трамп и его окружение все равно стали своего рода пионерами — потому что первыми решились оседлать рынок политических ставок.

Предсказательные биржи — сравнительно новое для США явление. Первые платформы появились в 2014 году, а бум индустрии начался всего два года назад. В 2024-2025 гг. капитализация бирж выросла в четыре раза (с $10 млрд до $44 млрд). К концу 2026-го у них ожидается уже семикратный рост (с $44 до $325 млрд). К тому же Polymarket — одна из двух крупнейших бирж — работает на криптовалюте и блокчейне. Это гарантирует участникам сделок анонимность и создает идеальные условия для инсайдеров.

Примеры инсайдерской торговли в этой сфере тоже есть. 28 февраля шесть анонимных аккаунтов начали дисциплинированно вносить деньги на то, что США ударят по Ирану. Всего через несколько часов война и правда началась. 6 апреля 50 аккаунтов-однодневок по такой же схеме начали предсказывать, что США заключат перемирие с Ираном. 7 апреля Трамп действительно объявил об этом.

Объемы заработка на ставках, конечное же, не сравнятся с оборотами фондовых бирж. Обычно счет выигрышей идет на десятки или сотни тысяч. Для Трампа это сущие копейки. Но он прямо заинтересован в том, чтобы рынок ставок продолжал развиваться. Дело в том, что сын президента США Дональд Трамп-младший — член консультативных советов бирж Polymarket и Kalshi, которые контролируют 97% всего рынка предсказаний. В Polymarket он, по сведениям СМИ, еще и крупно вложился в 2025 году. Если брать это во внимание, то неудивительно, что Трамп-старший максимально ослабил регуляторные вожжи — чем позволил биржам предсказаний бесконтрольно расти и приносить прибыль своей семье как конечным бенефициарам.

Издержки политики максимального благоприятствования заметны невооруженным взглядом. Белый дом превратился в натуральное информационное решето, где в прессу моментально сливается даже случайная мысль президента США. Чувствительная информация превратилась в товар. А политические ставки, как заразная болезнь, распространились по всем органам государственной власти Америки.

Сейчас главное лицо этой эпидемии — 38-летний спецназовец Гэннон Кен Ван Дайк. Он участвовал в операции по похищению Николаса Мадуро и угодил за решетку, потому что выиграл на этом $400 тыс. на Polymarket. Но, думаю, он будет не последним. Из-за инцидента с Ван Дайком индустрией политических ставок плотно заинтересовался конгресс США. Значит, новые разоблачения уже близко. А вместе с ними будут и громкие скандалы в администрации Трампа.

