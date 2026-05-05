«Мама, звоните в МЧС». На Кавказе две девушки пропали по дороге к озеру Любви

В горах Карачаево-Черкесии пропали две девушки из Астраханской области. Одной из последних точек их 60-километрового пешего похода было озеро Любви. Накануне туристкам удалось дозвониться до родственников. Они попросили позвонить в МЧС и перестали выходить на связь.

Две девушки из Астраханской области пропали в горах Карачаево-Черкесии, спасатели выдвинулись на их поиски, сообщило региональное управление МЧС России.

«В поисково-спасательной операции задействовано 19 человек и четыре единицы техники. С наступлением светлого времени суток усилится группировка спасателей для обследования района Аксаутского ущелья. В готовности к вылету вертолет Ми-8 МЧС России, если позволят погодные условия», — отметили в ведомстве.

Одна группа спасателей уже обследовала перевал Муха, другая — Архызское седло, указанные в регистрационной карточке туристок. Пока следов местонахождения девушек не обнаружено .

Туристический маршрут, который был заявлен при регистрации, не является технически сложным, подчеркнули в МЧС. Вместе с тем погодные условия и минимальное оснащение снаряжением туристов могут создать сложности для передвижения, добавили в ведомстве.

« В таких условиях легко сбиться с тропы », — заметил SHOT.

По информации Telegram-канала 112, 24-летняя Виктория и 26-летняя Дарья выдвинулись на 60-километровый горный маршрут в городе Теберда Карачаевского района. МЧС утверждает, что поход начался 25 апреля. Руководителем туристической группы была Виктория, а Дарья вела путевой дневник в социальных сетях. Накануне они должны были завершить свой маршрут недалеко от озера Любви.

«Одной из последних точек маршрута было озеро Любви на высоте 2400 метров, а потом спуск в Архыз. По преданию, если искупаться в этом озере и бросить монетку, то скоро можно найти жениха», — пишет SHOT.

Однако заблудиться в районе озера почти невозможно, рассказала одна из альпинисток в беседе с kp.ru. По ее мнению, девушки решили переждать ненастье.

«Пространство открытое, куда не глянь — выход к людям. Вероятно, они просто укрылись на дневку. Там накануне как раз дождь прошел. Дорога скользкая, идти сложно. Вот и решили переждать непогоду», — считает она.

Альпинистка также обратила внимание, что в Карачаево-Черкесии из-за лавинной опасности отменили ежегодные сборы, которые традиционно проходят в апреле.

«Не могут спуститься»

Пропавшие в горах девушки не привлекали специализированных проводников и инструкторов по восхождению, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Связавшись с родственниками, туристки сообщили, что не могут спуститься обратно ввиду погодных условий, после чего перестали выходить на связь», — отметили в ведомстве.

Следователи организовали проведение процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения девушек. Прокуратура Карачаевского района в свою очередь решила проверить исполнение требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг. Также надзорное ведомство проконтролирует проверку, проводимую СК России.

Пропавшим девушкам удалось дозвониться до родственников 4 мая, сообщает РЕН ТВ. Они попросили о помощи.

« Мама, мама позвоните в МЧС », — кратко сообщила Дарья, когда ей удалось дозвониться до своей матери.

Мать Виктории рассказала, что ее дочь выходила на связь с помощью спутникового телефона. «Только не знаю, где они его взяли. Возможно, с ними была еще какая-то группа», — предположила она.

В разговоре с Telegram-каналом 112, женщина назвала обеих девушек опытными туристками, которое ранее неоднократно ходили в горы. В частности, Виктория уже бывала в горах Карачаево-Черкесии, а также ездила на Алтай и в Хибины, сообщает 5-tv.ru.