Для Трампа проведут брифинг по разведке

Президент США Дональд Трамп будет присутствовать на закрытом брифинге разведслужб. Об этом свидетельствует расписание главы государства, передает ТАСС.

Брифинг пройдет 6 мая в 15:30 по местному времени в Белом доме. Его тема не раскрывается.

До этого в США заявили о завершении операции «Эпическая ярость».

В конце апреля сообщалось, что Центральное командование США разработало план «коротких и мощных» ударов по территории Ирана. В случае возобновления атак целями станут объекты инфраструктуры. Как выяснили журналисты, американская сторона планирует таким образом оказать давление на руководство Исламской Республики, чтобы принудить его вернуться к переговорному процессу и проявить гибкость. При этом Трамп пока рассматривает как главный рычаг давления морскую блокаду, но не исключает и применения военной силы в случае необходимости, утверждалось в материале

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении ударов США по Ирану.