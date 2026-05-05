Турция представила первую межконтинентальную гиперзвуковую ракету. Что известно о Yildirimhan

Турция впервые представила межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan. Ее показали на оборонной выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле. В Минобороны заявили, что ракета с дальностью до 6 тыс. км и скоростью до 25 махов может изменить баланс сил. При этом разработка еще не проходила испытаний — тестовые запуски только планируются.

Турция впервые представила межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan. Презентация прошла на международной оборонной выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле, сообщил телеканал Haber 7.

По данным ведомства, ракета оснащена четырьмя двигателями и способна преодолевать до 6 тысяч км. Заявленная скорость — от 9 до 25 махов.

Yildirimhan использует топливо на основе тетраксида диазота и может нести боеголовку массой до 3 тонн.

«У нас теперь есть первая в стране гиперзвуковая ракета на жидком топливе Yıldırımhan, обладающая самой большой дальностью действия из всех когда-либо созданных нами. Мы с гордостью представляем ее вам. Если нам придется применить наше вооружение, никто не должен сомневаться в том, что мы сделаем это без колебаний, но сделаем это эффективно», — заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

При этом он добавил, что Анкара «надеется использовать имеющееся вооружение только в целях сдерживания». В Минобороны Турции заявили, что, по их оценке, Yildirimhan «может изменить глобальный баланс сил».

В военном ведомстве уточнили, что ракета еще не прошла испытания — тестовые запуски на полигонах начнут проводить в ближайшее время.

Передовое оружие Турции

Свое первое оружие, заявленное как гиперзвуковое, — ракету Tayfun Block-4 — Турция представила в июле 2025 года. На тот момент ее скорость не превышала 5 махов, что ниже принятого порога гиперзвука.

По данным разработчика Roketsan, впоследствии скорость удалось увеличить до 10 махов. Заявленная дальность — около 1000 км, отклонение от цели — до 5 м.

Тогда же на выставке SAHA EXPO Турция представила свою «лазерную оружейную систему» — гибридную платформу направленной энергии ALKA-KAPLAN. Утверждается, что она является одной из самых экономически эффективных для устранения воздушных целей.

«ALKA способна обнаруживать и уничтожать мини- и микро-беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как с неподвижным, так и с поворотным крылом, а также барражирующие боеприпасы»,

— пишет агентство Andalou.

По данным газеты Soczu, в мае система успешно прошла испытания, точно поразив воздушную цель. Утверждается, что эффективная дальность действия составляет от 750 до 1500 м, а использование искусственного интеллекта позволяет системе отслеживать до 100 целей одновременно.

Помимо этого, на SAHA EXPO 2026 Турция представила новую колесную бронированную машину PARS ALPHA с дистанционно управляемой башней TEBER-II 30/40.

Ядерные мечты

В Феврале министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что в случае появления на Ближнем Востоке ядерного оружия, Анкаре придется также заняться разработкой стратегических вооружений. При этом он не стал отвечать на вопрос, хотела бы страна обладать ядерным оружием.

«Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке»,

— говорил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отмечал, что Москва «обратила внимание» на заявление Фидана .

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с порталом «Ридус» объяснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит, как США «ведут себя с Ираном». В то же время Анкара отстала от КНДР, которой удалось получить ядерное оружие, обладая меньшими ресурсами.

«Турция рано или поздно столкнется с Израилем и Западом при расширении сферы влияния на юг (в Сирии и далее), нужно уменьшить преимущество противников», — утверждает он.

Также по словам Балмасова, Эрдоган и другие представители турецких властей с конца 2025 года «активно ведут переговоры с Нигером относительно приобретения урана», хотя топливо для ее атомных электростанций по договору поставляет Россия. Кроме того, технологический уровень Турции позволяет стране создать «ядерное устройство вроде тех, что испытывались и применялись в конце 1940-х годов», добавляет эксперт.