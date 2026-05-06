Захарова заявила о готовности России к переговорам с Украиной

Захарова: Россия готова к переговорам по Украине и не отказывает от них

Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат», — сказала она.

Дипломат добавила, что российская сторона не отказывалась от ведения переговоров.

Недавно глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что пауза в мирных переговорах по Украине связна с нежеланием западных стран наконец добиться урегулирования конфликта.

До этого сообщалось, что в Киеве видят в качестве варианта окончания боевых действий остановку сторон на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением Украины в состав Европейского союза.

Ранее на Украине рассказали о возможном «новом этапе» в переговорах.