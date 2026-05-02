Почему шумных соседей будут убивать чаще

Продолжается волна самосудов. В Петербурге мужчина выстрелил в соседа по подъезду из автомата, потому что тот шумел. В Москве менеджера строительной компании зарезал неуравновешенный местный житель: стройка велась по ночам и мешала ему спать. В обоих случаях у преступников нашли оружие, оба были не совсем адекватными и жили в диких условиях: бардак, грязь, горы хлама.

Однако же у меня вопрос: а почему ночью велась шумная стройка? В Москве есть свой закон о тишине, есть море СанПиНов, есть Роспотребнадзор, который должен контролировать соблюдение строителями санитарных норм. Где они все были, когда в голове будущего преступника вызревал план расправиться со строителями? Тот зарезал и сел, но что насчет проверки законности ночной шумной стройки?

Второй вопрос: разве же в подъезде, где из-за шума случилась автоматная стрельба, не должно быть тихо? У нас есть СанПиН 1.2.3685-21, которые запрещают в дневное время шуметь в многоквартирном доме громче 40 дБ, разовый шум допустим в пределах 55 дБ, это если случайно вскрикнул или уронил кирпич. Есть ГОСТ 12.1.036-81, он разработан для требований к звукоизоляции и устанавливает такие же нормы. А 40 дБ — это звук льющейся из-под крана воды. Громче в многоквартирных домах вести себя нельзя! Это закон. Конкретно — федеральный закон № 52 «O caнитapнo-эпидeмиoлoгичecкoм благополучии населения».

Как получилось, что человек пошел на преступление — стрелять из автомата по шумным соседям? Наверное, он знал, что помощи ему ждать неоткуда. Согласно п.1.19 Методических указаний МУК 4.3.2194-07, порождаемый поведением человека шум не подлежит замеру Роспотребнадзором или уполномоченными организациями, штрафовать следует, так сказать, на глазок: аудио- и видеофиксация, показания очевидцев, составление протокола.

А вот кем составление? В большинстве регионов этот вопрос не решен до сих пор. В прямом смысле не определено, кто должен привлекать к ответственности за шум в дневное время. В Петербурге полиция получила полномочия составлять протоколы за нарушение закона о тишине, то есть в ночное время, а в выходные и праздники — до 12:00. Однако жить-то мы хотим спокойно не в ночное время, а круглосуточно. Увы, на этот счет даже в северной столице алгоритма помощи гражданам нет. Де-факто, у нас установлены крайне прогрессивные нормы защиты от дневного шума, но соблюдать их не просто некому — привлечение нарушителей к ответственности не предусмотрено.

Если шумит бар, магазин, если юрлицо повесило под ваши окна тарахтящий кондиционер, то обращаться надо в Роспотребнадзор: месяцы жалоб, замеров — какие-то меры, скорее всего, будут приняты. Но на дневной шум от человека жаловаться смысла нет. Ладно, один раз кто-то пошумел в подъезде. Но ведь у нас даже если в многоквартирном ЖК находится токсичный сосед, который с девяти утра до десяти вечера врубает на весь двор музыку или запись ржания лошадей, с ним ничего поделать нельзя. И человек в России должен понимать, что его благополучие в доме полностью зависит от добросовестности и вменяемости соседей. Если сосед решит шуметь ночью, то через месяцы и годы борьбы, может, и удастся его оштрафовать. Если он будет шуметь днем, то начнется битва авторитетов. Полиция вряд ли поможет. Хотя наш Жилищный кодекс предусматривает, что за двоекратное нарушение СанПиН в сфере нормы шума с разницей менее чем два месяца предусмотрено судебное выселение, в том числе и собственников. Да-да, два раза включил громко музыку или проорался пьяный — после составления протоколов администрация, полиция или соседи имеют право выходить в суд с иском о принудительном выселении. И собственник должен покинуть жилье, в противном случае его выставят на торги. Это не шутка. Звучит, однако, несерьезно, потому что составлять протоколы некому.

Вот и вообразите: двор на 6 тыс. жителей в новых человейниках, один недочеловек врубает в монолитно-каркасной новостройке аудиосистему на весь день, и его некому приструнить.

Увы, это означает, что самосудов будет больше. Мы живем теснее, квартиры становятся все меньше, новостроек без звукоизоляции все больше.

А еще у нас все меньше сотрудников полиции. Вы министра внутренних дел-то послушайте: людей в МВД не хватает, при этом у них и полномочий нет привлекать за шум в дневное время. Наказывать же за ночной шум им, простите, некогда. Как вы думаете, ситуация будет улучшаться? Пока все держится на внутренней культуре граждан и порядочности. Но как только большинство поймет, что наказания нет, может быть срыв. Как с делом Долиной. Ведь схемы с «не отдавала отчета собственным действиям» встречались и раньше, но их было мало, потому что большинство непорядочных боялись закона. Увидев пример Ларисы Долиной, бояться перестали. Итог — за неделю в России пошатнули право собственности.

Нам надо что-то срочно предпринимать, так как сегодня благополучие большей части населения страны зависит исключительно от порядочности соседей. Если даже в каждом пятом дворе появится шумный сосед с музыкой или пьянками, у нас моментально просядет экономика. Не говоря уже о криминале, волнах самосуда. Люди будут раздраженные, не выспавшиеся, они начнут ругаться, пойдут разборки. Один двор сегодня в хороших районах — от 1000 человек, в районах похуже — и до 12 000 человек. Всем им испортить жизнь может один шуманоид, как борцы с шумом называют невоспитанных соседей.

В условиях дач ситуация не лучше. Один дачник-любитель, врубивший музыку в машине в СНТ, портит выходные тысяче человек.

И вдумайтесь только — управы на таких сегодня нет. Более того: так как реального алгоритма заставить соблюдать закон о тишине в дневное время в России не предусмотрено, многие граждане, как шумящие, так и претерпевающие шум, убеждены, что днем можно шуметь сколько угодно. У меня соседи включали в машине музыку на 10 часов на полную громкость и уходили в дом. У самих было трое детей, у их соседей трое, у соседей напротив — 10, мы вдалеке с одним ребенком. На все отвечали: «До десяти имеем право».

Неправда, не имеют. Но в России сегодня нет никого, кто бы брался разъяснять это гражданам. Результат мы увидим печальный. У нас за последние годы были чудовищные примеры самосудов, на которые шли обезумевшие от горя люди: расстрел из окна шумной компании насмерть. Стрельба по детям. Поджог шумных соседей в бане с подпертой дверью. Если не начать наказывать за дневной шум, таких трагедий будет все больше.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.