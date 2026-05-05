«Ситуация обострилась». Трамп может лишить Германию обещанных Байденом ракет Tomahawk

Из-за решения президента США Дональда Трампа вывести из Германии 5 тыс. американских военных ФРГ может не получить обещанные в 2024 году экс-главой Белого дома Джо Байденом крылатые ракеты Tomahawk, которыми Запад планировал «сдерживать Россию». Подразделение, которое должно было заниматься развертыванием ракет, будет расформировано. Министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что решение Трампа создаст «пробел в военных возможностях».

Президент США Дональд Трамп решением о выводе американских войск с территории Германии фактически отменил данное его предшественником Джо Байденом обещание разместить на территории ФРГ дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk для «сдерживания России». Об этом пишет газета Politico.

«ФРГ считала, что США вскоре развернут на своей территории дальнобойные ракеты, которые смогут нанести удар глубоко в Россию и помочь сдерживать атаку. Этот план теперь фактически мертв»,

— утверждает издание.

По данным собеседников газеты, среди пяти тысяч солдат, которые по решению Трампа должны покинуть немецкие базы, окажутся члены специализированного ракетного подразделения, которое должно было отвечать за развертывание Tomahawk. Теперь их отряд будет расформирован, что срывает оборонные планы Евросоюза: «Без них у Берлина и его союзников образуется брешь в обороне, которую быстро не заполнить».

В газете напомнили, что в 2024 году отправка в Германию Tomahawk подавалась как ответ на размещение Россией в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». По замыслу Вашингтона, крылатые ракеты должны были стать инструментом «неядерного сдерживания Москвы» , однако решение Трампа «перевернуло с ног на голову стратегическое мышление Берлина».

Как подчеркивает Politico, у европейских государств нет ракет, сравнимых с Tomahawk по дальности поражения, составляющей 1600 км. Таким образом, для закрытия «бреши» у Берлина остается три варианта. Первый — покупка желаемых Tomahawk у США в собственное пользование вместо размещения американскими силами. Второй — модернизация ракет Taurus, которые сейчас способны пролететь лишь около 500 км. Третий — дождаться выпуска перспективных европейских дальнобойных ракет European Long Range Strike Approach, создание которых займет около 10 лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции отреагировал на появившуюся информацию об отмене размещения Tomahawk:

«То, что сейчас это, возможно, происходит не так, как мы предполагали ранее, вновь создает пробел в военных возможностях».

Он заявил, что решение Вашингтона не стало для него сюрпризом . Также по его словам, размещение американских ракет должно было «временно заменить» отсутствующие у Европы аналогичные системы, а теперь Берлину придется «посмотреть, как это компенсировать».

Немецкий политолог Карло Масала в комментарии газете Financial Times назвал решение Трампа сигналом президенту России Владимиру Путину: «Это посылает Кремлю сигнал о том, что США отступают от своей центральной роли гаранта безопасности Европы . Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей».

Обещания и конфликты

В июле 2024 года Белый дом выпустил заявление о планах «эпизодического» размещения в Германии зенитных ракет SM-6, крылатых ракет Tomahawk, и экспериментального гиперзвукового оружия.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков охарактеризовал этот шаг как «звено в эскалационном курсе» и «один из элементов запугивания».

«Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение», — заявил дипломат.

Позже президент России Владимир Путин отметил, что в случае появления Tomahawk в Германии РФ будет считать себя не ограниченной в размещении собственных ракет средней и меньшей дальности.

В 2025 году, после возвращения Трампа в президентское кресло, публично тема практически не обсуждалась. Однако в декабре Писториус заявил: «Пока нет никаких признаков того, что планы не будут реализованы».

29 апреля 2026 года Трамп раскрыл, что изучает возможность отозвать из Германии американских военнослужащих. За день до этого он обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в том, что тот будто бы «считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия». А 1 мая помощник министра войны США Шон Парнелл объявил о выводе из ФРГ около 5 тысяч солдат. Как утверждает Politico, такое решение Трамп принял «в ответ на то, что Мерц подверг сомнению правомерность войны США против Ирана».