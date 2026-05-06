Хирург объяснил, что делать, если симптомы аппендицита возникли на природе

Аппендицит — это острое хирургическое состояние, которое требует как можно более быстрого обращения за медицинской помощью. Однако симптомы могут возникнуть и вдали от города — на даче, в лесу или во время отдыха на природе. О том, как помочь себе в таком случае, «Газете.Ru» рассказал врач-хирург «СМ-Клиника» Павел Бирюков.

«Прежде всего в такой ситуации стоит обратить внимание на характер симптомов. Чаще всего аппендицит начинается с боли в области живота, которая постепенно смещается в правую нижнюю часть. Боль может усиливаться при движении, кашле или попытке лечь на левый бок. Нередко появляются тошнота, слабость, может повышаться температура», — пояснил Бирюков.

Специалист напомнил о главном правиле — не пытаться «перетерпеть» и не заниматься самолечением. При подозрении на аппендицит необходимо как можно быстрее организовать доставку пациента в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь, если есть такая возможность.

«Пока медицинская помощь в пути или организуется транспортировка, важно минимизировать риски осложнений. Рекомендуется принять максимально щадящее положение — лежа на спине или на правом боку с немного согнутыми ногами. Это помогает уменьшить напряжение брюшной стенки и снизить выраженность боли», — уточнил хирург.

Отдельно он предостерег от попыток прогреть живот. Популярная ошибка — прикладывать грелку или согревающие компрессы. Тепло может ускорить воспалительный процесс и увеличить риск разрыва аппендикса, что значительно ухудшает прогноз», — подчеркнул врач.

Также, по его словам, не стоит принимать обезболивающие без необходимости. Они могут «смазать» клиническую картину и затруднить диагностику врачу. Особенно нежелательно принимать сильные анальгетики, если диагноз еще не установлен.

Еще одна важная рекомендация — отказаться от еды и, по возможности, ограничить прием жидкости. Это связано с тем, что при подтверждении аппендицита может потребоваться экстренное оперативное вмешательство, и полный желудок повышает риски осложнений во время анестезии.

Не следует применять слабительные средства или пытаться «прочистить кишечник». Это может усилить давление в брюшной полости и спровоцировать осложнения.

«Важно понимать: единственный эффективный метод лечения аппендицита — хирургический. Все «домашние» меры могут быть только временной поддержкой до получения медицинской помощи. Чем быстрее человек будет доставлен в стационар, тем ниже риск осложнений, таких как перфорация аппендикса и развитие перитонита. Поэтому при первых подозрениях лучше перестраховаться и не откладывать обращение к врачу, даже если симптомы кажутся умеренными», — резюмировал Бирюков.

