Злой следователь и убийца с добрыми глазами: почему вам стоит посмотреть сериал «Грачи»

На РЕН ТВ выйдет остросюжетный детектив «Грачи» с Артемом Ткаченко и Алексеем Макаровым
На РЕН ТВ 26 апреля стартует восьмисерийный сериал «Грачи» — остросюжетный детектив с Артемом Ткаченко и Алексеем Макаровым в главных ролях. Действие происходит в 1947 году в послевоенном Ленинграде, где под видом советского гражданина легализовался бывший офицер СС и сотрудник концлагеря для детей. «Газета.Ru» уже посмотрела сериал и оценила аккуратно скроенный сюжет, захватывающие погони, а также блестящую игру актеров. И делится своим мнением.

В этом году телеканал РЕН ТВ в рамках приуроченного к 9 мая проекта «Весна Победы» покажет цикл сериалов, посвященных Великой Отечественной войне. Один из них — остросюжетный детектив «Грачи»: о продолжившейся и после капитуляции Германии борьбе с нацизмом и переживших ужасы войны людях, которые заново учатся жить в мирное время.

По сюжету в 1947 году в Ленинграде обнаруживают мертвым бывшего узника концлагеря для детей «Грачи». Узника не простого, а привилегированного — капо, как называли заключенных, которые сотрудничали с нацистской администрацией и выполняли ее поручения. Следом находят труп еще одного капо.

Личность убийцы для зрителя тайны не представляет: от недавних «подчиненных» избавляется экс-заместитель начальника «Грачей» Гюнтер Зейлер, ныне — благополучный технолог рыбхоза Павел Иванович Ведерников. Он хочет вернуть шедевры живописи, которые когда-то принадлежали его отцу, а сейчас хранятся у троих бывших капо, которым удалось скрыться.

Распутать дело и выжить в схватке с бандитами, которые помогают Зейлеру-Ведерникову, предстоит капитану милиции Александру Ратникову. Для него это дело становится личным: в ходе расследования он узнает, что в 1943-м в «Грачи» угнали его дочь Варю, которую капитан давно и безуспешно ищет.

Все восемь серий проекта, каждая из которых идет чуть меньше часа, — это история противостояния капитана милиции Ратникова и нацистского преступника Зейлера. Первый, в исполнении Артема Ткаченко, — одинокий, неприятный, злой, раздражительный, да еще и пьющий. Второй — обаятельный, отзывчивый, добрый, прекрасный семьянин, который моментально вызывает доверие. И только бывшие узники «Грачей» — а еще телезрители — распознают в нем холодный взгляд человека, который без жалости отправлял детей «на утилизацию» в 1944-м и жестоко, без раздумий расправляется с теми, кто ему мешает, в 1947-м.

Про детективы часто говорят, что у них «лихо закрученный сюжет». В «Грачах» он, скорее, аккуратно выстроен — как лабиринт, в котором все время выходишь на знакомые места и замечаешь новые детали, пока не находишь выход и ответы на все вопросы. Почему нацист прекрасно говорит по-русски? Как Зейлер стал Ведерниковым? Как лишился своей коллекции его отец — и почему она в Ленинграде? Все это соберется в конце в ясную картину с финалом, ведущим, наконец, в мирную жизнь.

При этом главное достоинство сериала, думается, даже не сюжет, в который незаметно для себя втягиваешься, будучи не в силах оторваться, а бесподобный актерский состав. В частности, красавец Артем Ткаченко, перевоплотившийся здесь в резкого и раздражительного, но сильного героя, которого — как влюбленной в него Оксане Рыжовой — так и хочется напоить чаем и уложить спать. Или обладатель самых добрых глаз в российском кинематографе Алексей Макаров, одно появление которого на экране начинает наводить ужас. А еще Михаил Евланов, мастерски сыгравший отпетого бандита Серко, хрупкая Дарья Балабанова в роли заботливой Рыжовой и Алексей Серебряков, воплощающий серьезного начальника уголовного розыска.

В сериале, изобилующем погонями, перестрелками и прыжками из окон, многие сцены снимали без дублеров, так что актерам и правда пришлось побегать. При кажущейся камерности проект поражает масштабом. Более 150 персонажей, съемки в 250 локациях в Санкт-Петербурге, Выборге, в Новой Ладоге и в акватории Ладожского озера, гонка на кораблях, снятая без компьютерной графики, плюс серьезная экспертная работа: консультантом выступил Сергей Россинский — главный научный сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права РАН.

В результате получился остросюжетный детектив с погонями о людях, для которых и после окончания боевых действий не закончилась война. В 1947 году они еще только пытаются вернуться к мирной жизни и говорят себе и друг другу: «Надо жить».

За каждым героем сериала стоит трагедия, которую принесла Великая Отечественная. Кто-то потерял всю семью, кто-то — возможность иметь детей. А бывших узников «Грачей», над которым ставили медицинские эксперименты нацисты, преследуют страшные воспоминания о концлагере. Эта война не окончилась, когда умолкла артиллерия, — для героев ленты мирная жизнь наступит, только когда они научатся жить настоящим. И обязательно поймают нацистского преступника — уж в этом можно не сомневаться (и нет, это не спойлер!).

О Великой Отечественной войне можно говорить и снимать по-разному: каждое новое поколение по-своему переживает этот опыт. Для кинематографистов, пришедших с фронтов Великой Отечественной, он был личным — и ленты получались по-особому проникновенными. Сегодня кино и сериалы на военную тему создают уже даже не дети, а внуки ветеранов войны. Для них (и, собственно, нас) — это способ сохранить память о пережитом и по-новому ее осмыслить. Жанр детектива в этом плане — идеальный, чтобы избежать назидательности и оставить здоровую долю пафоса, который и заключается в сказанной мельком фразе: «Надо жить».

В контексте телеканала РЕН ТВ это далеко не первый проект, связанный со Второй мировой войной: один только цикл «Весна Победы» включит, помимо «Грачей», сериалы «По следу зверя» и «СМЕРШ 4», а годом ранее, в частности, состоялась премьера «СМЕРШ 3», получившего хорошую прессу. Эти и многие другие ленты стали возможны в том числе благодаря программной политике, выстроенной Владимиром Тюлиным, генеральным директором РЕН ТВ, активно интегрирующем патриотическую повестку в киноконтент.

И, судя по высоким рейтингам, не зря — интерес к качественным историческим картинам о Великой Отечественной, сюжеты которых как бы то ни было перекликаются с современностью, в России не ослабевает.

Сериал «Грачи»

Дата премьеры: 26 апреля 2026 года

Где смотреть: РЕН ТВ, Wink

Продолжительность: 8 серий по 48 минут

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Ольга Погодина, Алексей Пиманов

Режиссер-постановщик: Илья Максимов

Сценаристы: Андрей Житков, Анна Гурина, Светлана Сухова

В ролях: Артем Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова, Михаил Евланов, Денис Бондаренко, Елена Хабарова, Роман Грибков, Елена Плаксина, Александра Богданова

 
