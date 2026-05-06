Эксперт рассказал, какие пенсии будут у блогеров

Финансист Сафонов: пенсия у блогеров может составить 43 тыс. рублей
Максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы, составит свыше 43 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Максимальный размер взноса в 2026 году — 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент)», — сказал он.

Таким образом, за 25 лет взносов блогер может сформировать 218 ИПК, тогда размер пенсии составит 43 758 рублей.

4 мая сообщалось, что для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в 2026 году россиянину нужно официально зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ.

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан. У кого и на сколько вырастут пенсии в мае, когда ждать прибавки работающим пенсионерам и как можно повлиять на размер своей будущей пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в 13 регионах России средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей.

 
