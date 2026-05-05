Звезду клипа «Девочка-война» сбил мотоцикл. Исполнитель песни Navai попал в ДТП в тот же вечер

Актрису, фотографа и блогера Ксению Добромилову, снявшуюся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война», насмерть сбил мотоцикл, трюки которого она фотографировала, стоя на проезжей части на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Вскоре недалеко от того места исполнитель песни, рэпер Navai сам устроил аварию — его Ferrari вылетела на тротуар на Зубовском бульваре. Рэпер и его пассажир не пострадали. Подробности о двух авариях — в материале «Газеты.Ru».

В Москве мотоцикл насмерть сбил 34-летнюю актрису, блогера и фотографа Ксению Добромилову, наиболее известную по съемкам в клипе на песню «Девочка-война» рэперов HammAli & Navai. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«На мотосходке девушка фотографировала прокаты байкеров, — один из них выставил мотоцикл на заднее колесо, не справился с управлением и сбил Ксению»,

— отметил канал.

В результате актриса получила множественные переломы. Прибывшие врачи попытались ее реанимировать, но Добромилова скончалась на месте.

Mash добавил, что 32-летний мотоциклист Максим З., сбивший артистку, получил растяжение связок голеностопа и ушибы рук и плеча. Его мотоцикл после столкновения с актрисой вылетел на встречную полосу и врезался в Mitsubishi. Telegram-канал SHOT уточнил, что байкер вылетел из мотоцикла и пролетел несколько десятков метров. Полицейские задержали мужчину .

«Блогерша планировала снимать байкеров на Большой Дорогомиловской улице с 17:00. Фотографировать она собиралась мотоциклы, движущиеся в обе стороны. Сама Ксения в соцсетях утверждала, что нередко буквально рискует жизнью, чтобы получить эффектный кадр», — добавил SHOT.

По данным Telegram-канала Baza, за две недели до трагедии байкер уже попадал в аварию, пытаясь уйти от столкновения. Кроме того утверждается, что он участвовал в заездах на деньги.

«В момент столкновения девушка находилась на разделительной разметке между потоками на Большой Дорогомиловской улице. По правилам, пешеходам там находиться запрещено », — также написала Baza.

В прокуратуре Москвы взяли под контроль расследование обстоятельств аварии.

Роковое совпадение

Вскоре после гибели Добромиловой, всего в нескольких километрах от нее один из исполнителей «Девочки-войны», рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) также попал в аварию . На Зубовском бульваре он, будучи за рулем автомобиля Ferrari без номеров, врезался в светофор, написал Mash. По данным канала, после аварии музыкант попытался сделать так, чтобы его не узнали, и переоделся. Также с ним в машине находился его друг. Предварительно, никто не пострадал.

«Ferrari рэпера Navai ехала с существенным превышением скорости, на Зубовском бульваре спорткар развернуло, и он практически задом вылетел на бордюр и ударился об ограничители. После этого машина подскочила вверх и упала»,

— сообщает издание.

На вопрос о причинах аварии он списал произошедшее на «плохие гоночные колеса» . По его словам, ехал он не быстро, не больше 65 км/ч, а номера не успел повесить, поскольку только недавно купил автомобиль.

«Машину не жалко, главное, что все живы-здоровы», — добавил Navai.

В Дептрансе Москвы рассказали, что за грубое нарушение правил дорожного движения и повреждение городской инфраструктуры рэперу грозит лишение водительских прав и иск о возмещении ущерба. В ведомстве также опубликовали видео, на котором видно, как Ferrari на высокой скорости пытается перестроиться в правый ряд перед едущим автомобилем, однако цепляет бордюр, теряет управление и отскакивает в светофор.

По данным Baza, Ferrari Pista стоимостью около 55 млн рублей ремонту не подлежит: «У машины уничтожена подвеска, колеса вырваны с приводами, кузов «вывернут», из «живого» — только двигатель».

Кроме того, Navai сообщил журналистам, что уже слышал о смерти Добромиловой .

«Царствие ей небесное», — добавил музыкант.