Звезду клипа «Девочка-война» сбил мотоцикл. Исполнитель песни Navai попал в ДТП в тот же вечер

В Москве мотоцикл насмерть сбил 34-летнюю актрису, блогера и фотографа Ксению Добромилову, наиболее известную по съемкам в клипе на песню «Девочка-война» рэперов HammAli & Navai. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«На мотосходке девушка фотографировала прокаты байкеров, — один из них выставил мотоцикл на заднее колесо, не справился с управлением и сбил Ксению»,
— отметил канал.
В результате актриса получила множественные переломы. Прибывшие врачи попытались ее реанимировать, но Добромилова скончалась на месте.
Mash добавил, что 32-летний мотоциклист Максим З., сбивший артистку, получил растяжение связок голеностопа и ушибы рук и плеча. Его мотоцикл после столкновения с актрисой вылетел на встречную полосу и врезался в Mitsubishi. Telegram-канал SHOT уточнил, что байкер вылетел из мотоцикла и пролетел несколько десятков метров. Полицейские задержали мужчину.
«Блогерша планировала снимать байкеров на Большой Дорогомиловской улице с 17:00. Фотографировать она собиралась мотоциклы, движущиеся в обе стороны. Сама Ксения в соцсетях утверждала, что нередко буквально рискует жизнью, чтобы получить эффектный кадр», — добавил SHOT.
По данным Telegram-канала Baza, за две недели до трагедии байкер уже попадал в аварию, пытаясь уйти от столкновения. Кроме того утверждается, что он участвовал в заездах на деньги.
«В момент столкновения девушка находилась на разделительной разметке между потоками на Большой Дорогомиловской улице. По правилам, пешеходам там находиться запрещено», — также написала Baza.
В прокуратуре Москвы взяли под контроль расследование обстоятельств аварии.
Роковое совпадение
Вскоре после гибели Добромиловой, всего в нескольких километрах от нее один из исполнителей «Девочки-войны», рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) также попал в аварию. На Зубовском бульваре он, будучи за рулем автомобиля Ferrari без номеров, врезался в светофор, написал Mash. По данным канала, после аварии музыкант попытался сделать так, чтобы его не узнали, и переоделся. Также с ним в машине находился его друг. Предварительно, никто не пострадал.
«Ferrari рэпера Navai ехала с существенным превышением скорости, на Зубовском бульваре спорткар развернуло, и он практически задом вылетел на бордюр и ударился об ограничители. После этого машина подскочила вверх и упала»,
— сообщает издание.
На вопрос о причинах аварии он списал произошедшее на «плохие гоночные колеса». По его словам, ехал он не быстро, не больше 65 км/ч, а номера не успел повесить, поскольку только недавно купил автомобиль.
«Машину не жалко, главное, что все живы-здоровы», — добавил Navai.
В Дептрансе Москвы рассказали, что за грубое нарушение правил дорожного движения и повреждение городской инфраструктуры рэперу грозит лишение водительских прав и иск о возмещении ущерба. В ведомстве также опубликовали видео, на котором видно, как Ferrari на высокой скорости пытается перестроиться в правый ряд перед едущим автомобилем, однако цепляет бордюр, теряет управление и отскакивает в светофор.
По данным Baza, Ferrari Pista стоимостью около 55 млн рублей ремонту не подлежит: «У машины уничтожена подвеска, колеса вырваны с приводами, кузов «вывернут», из «живого» — только двигатель».
Кроме того, Navai сообщил журналистам, что уже слышал о смерти Добромиловой.
«Царствие ей небесное», — добавил музыкант.