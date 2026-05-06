Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Американский астронавт рассказал о встрече с внеземным разумом в собственной спальне

Daily Mail: американский астронавт Бинни рассказал о встрече с инопланетянами
Laura Rauch/AP

Американский астронавт Брайан Бинни рассказал о своем контакте с неопознанными летающими объектами (НЛО), о котором молчал много лет. Об этом, ссылаясь на снимавшийся в течение пяти лет документальный фильм, сообщает газета Daily Mail.

По словам Бинни, встреча с неземным разумом произошла у него не на орбите, а в спальне собственного дома в Калифорнии. Ранним утром в декабре 2003 года астронавт увидел, что два ярких огонька подлетели прямо к окну и направились к его телу, будто намереваясь изучить, но в итоге, не нашли ничего интересного. Бинни подчеркнул, что такие вспышки света он никогда не видел, ни до, ни после.

Астронавт хранил молчание об этом случае многие годы и решился рассказать о нем только почти через 20 лет.

Исполнительный продюсер документального фильма призвал серьезно отнестись к этому рассказу, учитывая безупречную репутацию Бинни как военного летчика и астронавта.

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами.

В конгрессе США потребовали от властей публикации сведений об НЛО.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!