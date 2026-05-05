Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки ВСУ

Развожаев: силы ПВО сбили минимум четыре беспилотника в Севастополе

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито 4 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны», — рассказал он.

По словам главы региона, Спасательная служба Севастополя сообщила, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Он также попросил жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

До этого военкор Александр Коц заявил, что ВСУ атакуют Севастополь и Крым из-за желания показать хоть какой-то результат западным партнерам. Он выразил уверенность, что Украина пытается показать свою силу перед странами Евросоюза после того, как Киеву выделили кредит на €90 млрд.

Севастополь регулярно становится целью ВСУ. В частности, на прошлой неделе город пережил одну из самых масштабных атак украинских беспилотников.

Ранее была названа цель массированной атаки ВСУ на Севастополь.