Политический кризис в Румынии может стать серьезной проблемой для киевского режима из-за роста влияния антиукраинской партии. Об этом сообщает польский новостной канал TVP World.

«Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил», — говорится в материале.

Эти опасения связаны с тем, что в опросах общественного мнения лидирует политическая партия «Альянс за объединение румын» (AUR), которая способна снизить объем помощи, поставляемой Киеву.

5 мая парламент отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана по итогам вотума недоверия. Как отмечает агентство Reuters, социал-демократы несколько раз вступали в конфликт с Боложаном, потому что его жесткие меры били по их избирателям и сетям покровителей. Подчеркивается, что в это же время поддержка со стороны населения перешла к крайне правым.

Ранее политический кризис в Румынии объяснили бунтом против диктатуры ЕС.