Как выжить в мире, где тебе постоянно что-то угрожает

Просто невозможно расслабиться в последнее время. Я о приземленных вещах, описать которые можно одной фразой: «Как страшно жить». Вы заметили, что прогрессивная интернет-общественность постоянно обнаруживает новые угрозы и в соцсетях разгорается настоящая паника?

Взять хотя бы недавнее прошлое, лет пять-десять. Сначала все дружно начали бороться с молочными продуктами (именно тогда я и узнала слово «молочка») и глютеном. Многочисленные нутрициологи обещали подписчицам чистую кожу, регулярный стул и потерю лишних килограммов при отказе от «вредных» продуктов вроде макарон, хлеба или кефира. От глютена шарахались, как черт от ладана, хотя большинству он ничем и не грозит. Всеобщее помешательство распространилось так широко, что этим воспользовались маркетологи. Даже производители бекона и креветок стали гордо писать на упаковках «без глютена».

Следующим врагом человечества уже года три как объявлен сахар. «Вот что действительно убивает! Ведь он провоцирует в организме постоянное воспаление!» — через одного пугают нас эксперты в рилсах, подкастах и интервью. Многие верят. Что воспаляется и почему, никто толком не знает, да и не хочет знать. Всем достаточно информации, что сахар приводит к возникновению самых страшных и ужасных болезней. Долой все сладкое, будем жить до 100 лет!

Следующий враг всего прогрессивного человечества, конечно же, пластик: говорят, он накапливается везде, даже в мозгах (привет, Альцгеймер). Чтобы избежать его проникновения в организм, нужно срочно заменить пластиковые бутылки на стеклянные или металлические. И неважно, что вода, даже самая чудесная, продается в больших пластиковых бутылках, а вы потом ее просто переливаете в модные стальные.

Только мы вздохнули, пожали плечами и вспомнили о том, что жить вообще вредно, на сцену вышли лосось и курица. Оказывается, их кормят антибиотиками. Зачем — не совсем понятно, но это и неважно. И если лосось по цене в 3 тыс. рублей за килограмм ничем нам не грозит, то с курицей ситуация другая, она наш базовый продукт питания. Что же, будем есть эти антибиотики, зато снизим воспаление, полученное от употребления сахара. Кофе, к счастью, реабилитировали — а каким опасным считался он еще совсем недавно!

Вот в Европе прямо сейчас разгорается скандал с кадмием. Оказалось, соли этого опаснейшего тяжелого металла содержатся в фосфатных удобрениях и проникают в наши организмы с большинством базовых продуктов, начиная от всех злаковых и заканчивая шоколадом. Последствия употребления самые печальные, кому интересно — посмотрите сами. Выходит, наши возможности не умереть раньше срока стремятся к нулю — не вредных продуктов просто-напросто нет. Может быть, только яйца еще ни в чем не провинилась, от всего остального спасайся кто может.

Есть, конечно, лазейка, если вы фермер или миллионер. В первом случае производите экологические чистые продукты сами, воду пьете прямиком из колодца. Во втором — покупаете все это за бешеные деньги. Всех остальных ждет неминуемая и мучительная ранняя смерть, судя по постоянным выступлениям самых разнообразных интернет-докторов.

Кроме еды, нас норовят свести в могилу хронический стресс, плохой сон, загрязненный воздух и даже одежда. Из самого свежего — в известных американских брендах экипировки для спорта обнаружили опаснейшие химические соединения, которые могут проникать в кожу во время тренировок. Теперь все обеспеченные барышни Беверли-Хиллз рыдают от необходимости расстаться с любимыми легинсами. Только представьте, эти люди годами тратили кучу денег на поддержание идеального внешнего вида, их жизнь, можно сказать, была посвящена богу ЗОЖа (и немножко богам ботокса и пластики) — и вдруг такой удар! Беда подкралась откуда не ждали: при соприкосновении с кожей из престижной одежды выделяются опасные химические соединения, которые ожидаемо приводят ко всевозможным катастрофическим последствиям, включая бесплодие и онкозаболевания.

Хорошо, против этих брендов проводится американская проверка. А у нас кто-то следит за более массовыми производителями, интересно? Кто знает, что и где они туда для красоты и износостойкости подмешивают? Тут уже хоть обзанимайся спортом, получится как в поговорке: одно лечишь, другое калечишь. Бежишь ты, к примеру, по набережной солнечным утром — вроде бы все отлично, оздоравливаешься. А если вдуматься — дышишь выхлопными газами, пьешь воду из пластиковой бутылки, а теперь еще и спортивная одежда тебя химикатами травит.

Ну как жить-то после всех этих откровений? Не пользоваться соцсетями, чтобы ничего этого не знать? Рабочая опция, особенно в наше время, но трудновыполнимая. Махнуть рукой и не париться? Тоже можно, но осадочек все равно будет. Остается самое продуктивное — вникать в суть происходящего, прежде чем выбрасывать вещи или продукты. Блогеры, конечно, люди хорошие, но проверять всю информацию все-таки лучше самому.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.