Диетолог рассказал, чем опасен поздний ужин

Привычка поздно ужинать может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал диетолог Луис Милларес, передает ABC.

По словам специалиста, регулярные поздние ужины провоцируют сбой в уровне глюкозы крови и нарушения липидного обмена. В долгосрочной перспективе такая привычка может привести к развитию ожирения. Он также напомнил, что у людей, которые принимают пищу позднее чем за два часа до сна, вероятность заболеть сахарным диабетом возрастает на 50%.

«Если вы хотите улучшить здоровье, уважайте свою биологию, начинайте ужинать рано и в отсутствие синего света от экранов», — добавил Милларес.

До этого ученые из Медицинского центра Маастрихтского университета рассказали, что воздействие естественного освещения в течение рабочего дня может улучшать контроль уровня глюкозы при сахарном диабете второго типа.

