Шашлык без штрафа: как жарить мясо по закону в майские 2026 года

Майские праздники в России 2026 года официально признаны сезоном «охоты на шашлычников». В 47 регионах страны, включая Москву и Подмосковье, введен особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня. Штрафы за нарушение требований особого противопожарного режима достигают 50 тыс. рублей для физических лиц, а на собственных земельных участках – до 15 тыс. В материале «Газеты.Ru» эксперты рассказали, как можно избежать штрафов.

Какие штрафы можно получить

В 2026 году за нарушение правил приготовления шашлыков предусмотрены как административные, так и в ряде случаев уголовные санкции. Размер наказания зависит от места, обстоятельств и последствий разведения огня.

Штрафы за жарку шашлыка в неположенных местах в обычное время, вне объявления особого противопожарного режима могут варьироваться от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

В период особого противопожарного режима, который как раз действует с 20 апреля 2026 года и выпадает на майские праздники, действует ужесточение штрафов. За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных массивах нужно будет заплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей;

Если шашлыки привели к пожару, огонь причинил ущерб имуществу или здоровью, гражданин будет оштрафован на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

В случае, когда из-за неосторожного обращения с огнем пострадали лесные насаждения, штраф составит 300–500 тыс. рублей и может быть назначено дополнительное наказание в виде обязательных или исправительных работ, а также лишение свободы до 4 лет.

Ограничения на личных земельных участках

Для шашлыков на собственном участке также действуют ограничения. По постановлению правительства РФ №1479, разведение открытого огня на даче регламентируется жесткими нормами.

«Если вы используете мангал, безопасное расстояние до зданий должно составлять не менее 5 м, а территория в радиусе 2 м должна быть очищена от горючих материалов. Если же вы разводите костер в яме для сжигания мусора — все 15 м. На обычном участке в 6 соток это физически невозможно», — отметила глава «Юридического центра МИРа» Ильмира Тунешева.

Наказание, которое предусмотрено для дачников, как отмечает юрист, зафиксировано в 1 статье 20.4 КоАП РФ. В обычный период — штраф «за шашлыки» на даче может достигать 15 тыс. рублей. А во время особого режима, как сейчас, — 20 тыс.

Где можно легально пожарить мясо на огне

В парках и лесопарковых зонах жарить шашлык можно только в специально отведенных и оснащенных для этого местах. Обычно они оборудованы стационарными мангалами и средствами тушения. Во многих парках есть как бесплатные, так и платные зоны, которые бронируются с использованием специальных сервисов.

В столице система организована через портал «Мосбилет», обычно слот составляет около четырех часов. Так, зону или беседку с мангалом в парке «Сокольники» можно арендовать в среднем за 8,9 тыс. рублей на несколько часов. Есть и бесплатные площадки в Битцевском лесу или Серебряном Бору. В Санкт-Петербурге таких мест почти нет: из-за жестких норм расстояния до деревьев обустроить зону для жарки в городских парках практически невозможно. В регионах ситуация проще — в Керчи или Новом Осколе администрации парков устанавливают десятки бесплатных мангалов для всех желающих.

Как приготовить шашлыки без открытого огня и штрафов

Если участок слишком мал или его нет вовсе, можно использовать электрические и аэрогрили и электрошашлычницы. Качественный электрогриль с функцией контакта или открытой решеткой дает результат, сравнимый с газовым. Важный нюанс: в отличие от мангалов и газовых горелок, использование которых на балконе прямо запрещено и карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, электрогриль не создает открытого огня и может применяться на закрытой веранде или лоджии.

Есть способ, который обходит все эти сложности, не требует крупных вложений и подходит для любой погоды. Шашлык можно приготовить в любую погоду в герметичном рукаве для запекания. В нем мясу можно придать аромат шашлыка за счет правильных специй. В сравнении с приготовлением на открытом огне, мясо не пересыхает и не пригорает.

Популярный фудблогер Оксана Коломейцева предлагает добиться «эффекта мангала» с помощью нехитрого лайфхака: «положите не только мясо, но и щепотку сухих опилок ольхи, завернутых в фольгу. За 15 минут до конца проткните рукав ножом сверху, чтобы на мясе образовалась аппетитная корочка».

Важно учитывать, что не всякий пакет подойдет для духовки. Чтобы не испортить ужин, нужно обращать внимание на маркировку и характеристики.

Первое — термостойкость.

«В целом почти весь пищевой пластик на сегодняшний день предназначен для контакта с горячими продуктами, современные формулы безопасны: они не выделяют вредных веществ и в целом пластики инертны, не вступают в химические реакции и сдерживают развитие патогенной микрофлоры. Однако для приготовления в духовке стоит обратить внимание на упаковку: на ней должно быть указано, до какой температуры рукав можно нагревать. Хорошие образцы спокойно выдерживают 200-230 градусов», — рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Второе — маркировка материала. Наличие маркировки «ЕАС» (Евразийское соответствие) подтверждает, что продукт прошел сертификацию. Также важна маркировка типа пластика. Лучший выбор — это символ «5» в треугольнике или буквы «PP» (полипропилен). Допустим также PET (01) и HDPE (02), если они предназначены для контакта с высокими температурами, но до определенных величин — около 180 градусов.

Шашлык вне закона: категорические «нет» и «да» в 2026 году

Как нельзя категорически (даже если очень хочется):

* Использовать мангал или газовую горелку на балконе, лоджии или крыше многоквартирного дома. Это прямое нарушение требований пожарной безопасности, штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

* Развести костер в яме или поставить мангал на траву, если до забора соседа или его бани меньше 5 м для мангала или 15 м для открытого костра. Это прямое нарушение. В период особого противопожарного режима — штраф до 20 тыс. рублей.

* Жарить шашлык на мангале во время действия штормового предупреждения (ветер более 10 м/с) или на торфяных почвах. Ответственность наступает даже без режима ЧС. В случае возгорания леса по вашей вине штраф для физического лица может составить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а если сгорит чужое строение или будет причинен вред здоровью, возможна уголовная ответственность по статье 168 УК РФ.

* Оставлять после себя мусор. За оставленные пакеты, бутылки и остатки еды предусмотрен отдельный штраф по ст. 8.2 КоАП РФ — до 3 тыс. рублей для физических лиц.

«Даже если расстояние соблюдено, уберите с участка все канистры с бензином и сухую траву в радиусе 10 метров. Инспектор МЧС обратит внимание на это в первую очередь», — уточнила юрист Ильмира Тунешева.

Как можно (легально):

* Приготовить шашлык в пластиковом рукаве в духовке – безопаснее всего. Как с точки зрения здоровья, так и потенциальных штрафов.

* Готовить на электрогриле на открытой веранде. Главное, чтобы процесс не создавал открытого огня.

* Использовать газовый гриль на улице. Раз нет открытого пламени костра, а есть контролируемая горелка в закрытой конструкции — формально это не запрещено.

* Использовать собственный или общественный мангал в специально отведенных парковых зонах, обозначенных табличками, или бронировать беседки с мангалом через городские сервисы.