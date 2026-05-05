Змей, копье, георгиевская лента: чем известен Георгий Победоносец и как стал частью русской истории

6 мая православный мир вспоминает одного из самых известных и почитаемых святых — великомученика Георгия Победоносца. Его образ — всадник на белом коне, поражающий копьем змея — давно перестал быть только религиозным символом. Он прочно связан с историей России и даже с цветом ленточки, которую мы носим накануне Дня Победы. Чем прославился Георгий Победоносец и почему его почитают во всем мире — в материале «Газеты.Ru».

День памяти Георгия Победоносца в 2026 году

В православном календаре имя великомученика Георгия Победоносца поминают несколько раз в году. Основные даты связаны с днем его мученической кончины, освящением храмов в его честь и днем его колесования.

* 6 мая (23 апреля по старому стилю) — день мученической кончины святого Георгия в Никомидии в 303 году. Это главный день памяти великомученика.

* 16 ноября (3 ноября) — освящение храма Святого Георгия в Лидде (Палестина), где хранятся его мощи. Событие относится к IV веку.

* 23 ноября (10 ноября) — день колесования великомученика Георгия (303 г.). Церковь чтит чудо избавления святого от страшных мучений на пыточном колесе.

* 9 декабря (26 ноября) — день освящения Георгиевского храма в Киеве (1051 г.), который воздвиг князь Ярослав Мудрый. В народной традиции праздник получил название Юрьев день. До октябрьской революции он отмечался как День георгиевских кавалеров — именно в этот день в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия. В современной России это День Героев Отечества.

Кем был Георгий Победоносец

Существует много легенд, связанных со святым Георгием, однако реальных биографических фактов о нем немного. Основные сведения содержатся в византийском житии. Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат филологических наук Лариса Микаллеф, история святого Георгия Победоносца включает как его реальную биографию и мученический подвиг, так и более позднее предание о победе над змеем, и именно сочетание этих сюжетов сформировало его образ.

Согласно преданию, святой Георгий родился в III веке (примерно 275–281 гг.) в состоятельной и благочестивой семье в Каппадокии историческая область на территории современной Турции. По другой версии, место его рождения — город Бейрут (Берит) у подножия Ливанских гор. Его отец был казнен за веру, когда Георгий был еще ребенком. Мать, владевшая имениями в Палестине, перевезла сына туда и воспитала его в христианской вере.

С юности Георгий отличался силой, выносливостью и храбростью. Избрав военную стезю и поступив на службу, он быстро сделал блестящую карьеру. Воин был замечен римским императором Диоклетианом и дослужился до звания тысяченачальника (комита) воинское звание командира подразделения численностью в 1000 человек. В некоторых источниках говорится о том, что он был командиром личной охраны императора.

Диоклетиан вошел в историю не только как сильный правитель, но и как безжалостный борец с христианством.

Когда император приказал истреблять христиан, Георгий больше не мог молчать. Он раздал все имущество бедным, во всеуслышание объявил себя христианином и обличил жестокость правителя.

Тогда Георгия подвергли тяжелым пыткам: его заковывали, колесовали, жгли, избивали, заставляли бежать в сапогах с гвоздями.

По преданию, он чудесным образом исцелялся от ран и даже совершал чудеса, из-за чего многие свидетели уверовали во Христа. Несмотря на это, Георгий остался непреклонен. В ночь перед казнью ему явился Христос и обещал рай. На следующий день Георгия казнили. Произошло это в 303 году. За мужество и духовную стойкость его стали называть Победоносцем — победителем не в физической, а в духовной борьбе. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат филологических наук

Стойкость Георгия, по преданию, обратила в христианство более 40 тысяч человек, включая супругу императора.

Посмертные чудеса Георгия Победоносца: предание о змие

Главный подвиг великомученика Георгия был совершен уже после его смерти.

Согласно легенде, в озере недалеко от Бейрута завелся огромный змей, пожирающий людей. Чтобы умилостивить чудовище, язычники отдавали ему на съедение юношей и девушек. Жребий пал на единственную дочь местного правителя. В тот момент, когда девушка уже ждала гибели, явился юный всадник на белом коне.

Он осенил себя крестным знамением, обратился к Богу и смело двинулся навстречу чудовищу. С молитвой он поразил змея копьем, прижал его к земле, а конь стал топтать его копытами. После этого Георгий не сразу убил змея: он велел девушке накинуть на него пояс и вести в город. Удивительно, но чудовище подчинилось и пошло за ней, словно укрощенное животное.

Когда жители увидели это, они были поражены и испуганы. Тогда Георгий обратился к

ним и сказал, что победил змея силой Христа. Он пообещал окончательно избавить их от чудовища, если они примут христианство. Люди согласились, уверовали и приняли крещение. После этого Георгий окончательно поразил змея и освободил город от угрозы. Именно эта история закрепила за святым образ всадника на белом коне, поражающего змея, как символ спасения, веры и победы над злом. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат филологических наук

На иконах этот сюжет отражен символически: Георгий — не брутальный тяжеловесный рыцарь, а светлый юноша с почти невесомым копьем, подчеркивает Лариса Микаллеф. В христианской традиции змей символизирует дьявола и все мировое зло, а спасенная царевна — Церковь.

Почитание Георгия Победоносца

Культ святого быстро распространился по миру. Он зародился в VI веке на Ближнем Востоке и в Каппадокии, а затем охватил всю Европу. Интересно, что Георгия почитают не только христиане. Мусульмане знают его как пророка Джирджиса или Эль-Худи.

Особую любовь святой снискал среди воинов. Английский король Ричард Львиное Сердце провозгласил его своим покровителем, а Эдуард III учредил орден Подвязки с образом змееборца. Святой Георгий до сих пор остается небесным заступником Англии.

В народной традиции Георгий Победоносец считается покровителем воинов, земледельцев, скотоводов. Ему молятся о ниспослании дождя, защите от зла, исцелении от недугов и чадородии.

Где хранятся мощи Георгия Победоносца Святой Георгий, по преданию, был захоронен в городе Лидде (современный Лод, Израиль). Над его гробницей построен храм, в нем находится ковчег с частью мощей великомученика. Часть главы святого хранится в римской базилике Сан-Джорджио-ин-Велабро. Также частицы мощей Георгия Победоносца есть в десятках храмах по всему миру, например, в храме святого на Поклонной горе и в Богородице-Рождественском женском монастыре в Москве, в Георгиевском соборе в Одинцово.

Святой Георгий в русском сознании

На Русь почитание пришло вместе с христианством. В крещении его имя — Георгий или Юрий — часто выбирали князья. Так, основатель Москвы Юрий Долгорукий считал святого своим личным покровителем.

Образ всадника, поражающего змея, попал сначала на княжеские печати, а затем и на герб города. Когда Москва стала столицей, Георгий Победоносец перекочевал на герб всего государства.

Как рассказала Лариса Микаллеф, образ святого появляется в символике Москвы в XIV–XV веках: сначала как пеший змееборец на монетах князя Ивана II Красного, затем как всадник на печатях Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. Окончательно этот образ закрепляется при Иване III во второй половине XV века, когда Москва становится центром объединения русских земель, и фигура змееборца начинает восприниматься как символ столицы и Православного государства. При этом современный герб Москвы — святой Георгий Победоносец, поражающий змея, — был официально утвержден только в 1995 году, опираясь на многовековую традицию, закрепленную в XVIII веке при Екатерине II.

Выбор именно Георгия Победоносца связан с его особым значением в русской культуре: он почитался как воин-мученик, символ веры, мужества и защиты Отечества, воспринимался как небесный покровитель Москвы в периоды испытаний. Существует версия, что он был покровителем Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Такая версия усиливает его значение для города. Образ змееборца символизирует победу добра над злом и света над тьмой, а если смотреть шире, то отражает историю Москвы как города, который не раз отстаивал свою независимость, связывая это с идеей высшей защиты и покровительства. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат филологических наук

Святой на инвестиционных монетах

Центральный банк РФ с 2006 года чеканит инвестиционные монеты с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем змия. Они выпускаются из золота и серебра. Цена монет привязана к биржевым котировкам драгоценных металлов, что делает их простым и понятным инструментом для вложения средств. «Георгий Победоносец» стал самой востребованной инвестиционной монетой в стране.

Орден Святого Георгия

С именем великомученика связана и одна из самых почетных военных наград в истории России — учрежденный Екатериной II орден Святого Георгия. Он стал высшей боевой наградой Российской империи. Орден полагалось носить на ленте из чередующихся черных и желтых (оранжевых) полос. Черный цвет символизировал порох и дым сражений, а желтый — пламя огня.

Так родилась знаменитая Георгиевская ленточка, которая сегодня является символом воинской доблести и памяти о победе.

«Орден Святого Георгия вручался не за происхождение или чин, а только за личную храбрость и реальные заслуги в бою. Орден был разделен на четыре степени, и каждая из них давала особый статус и привилегии, что делало его главным символом воинской доблести. После 1917 года награда была упразднена, но в 2000 году ее восстановили, сохранив преемственность с исторической традицией», — уточнила эксперт.

Орден с именем Георгия подчеркивал, что воинские подвиги находятся под покровительством этого святого, а сама награда стала символом честной службы, отваги и настоящего героизма. Лариса Микаллеф доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат филологических наук

Традиции дня памяти святого Георгия Победоносца

В день памяти великомученика Георгия Победоносца имя святого звучит во время торжественных богослужений в храмах.

Верующие молятся Георгию Победоносцу о защите от врагов, помощи воинству, укреплении силы духа и веры, поддержке в трудных и опасных ситуациях.

Молитвы Георгию Победоносцу О воинах

Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие молим тя, известный желания нашего ходатаю: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню (имена), и не оставит вся наша ко спасению и житию нужная прошения, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь: и всем в скорби и обстоянии сущим многомощное яви твое заступление: умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков. Личное прошение

О, святый славный великомучениче Христов Георгие! Молю тя, раб твой (имя): моли с нами Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его (содержание прошения) и многомощное яви твое заступление. Да всегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и твое исповедуем предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В России и мире немало храмов носят имя святого. Самые известные из них:

* Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве;

* Георгиевский собор в Юрьеве-Польском;

* Храм Георгия Победоносца – Шоанинский храм, Карачаево-Черкесия;

* Храм Георгия в Лидде, Израиль;

* Монастырь великомученика Георгия в Ломиси, Грузия;

* Храм великомученика Георгия Победоносца в Краснодаре.