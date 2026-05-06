Вучич заявил, что присоединившись к антироссийским санкциям, «предал бы душу народа»

Поддержка санкций против России является предательством души сербского народа. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в интервью телеканалу Informer TV.

По словам Вучича, если бы Сербия ввела антироссийские санкции против России, его бы провозгласили «величайшим демократическим лидером в мире». При этом, отметил Вучич, такой шаг властей не вызвал бы протестов населения страны.

Глава государства указал, что Сербия потеряла много денег и упустила много возможностей из-за того, что не ввела санкции против России. Но, подчеркнул Вучич, иначе он бы предал душу своего народа.

25 апреля министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович заявил, что администрация Вучича никогда не введет санкции против России. Он отметил, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от антироссийских санкций, из-за чего она регулярно получает угрозы.

Ранее Вучич опроверг слухи об ухудшении отношений с Россией из-за санкций стран Запада.