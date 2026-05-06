Объявленный Украиной режим тишины вступил в силу

На Украине начался режим тишины, о котором говорил Зеленский
Efrem Lukatsky/AP

Вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, оно начинается с полночи 6 мая.

Говоря о перемирии Зеленский указал, что украинская сторона «будет действовать зеркально».

Напомним, 4 мая Минобороны России объявило о перемирии на фронте в честь Дня Победы, которое запланировано на период с 8 по 9 мая. В ведомстве выразили надежду на то, что Киев согласится с инициативой. В Минобороны отметили, что ВС России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

После этого Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он подчеркнул, что Киев не получил официальных предложений о перемирии на 9 мая.

4 мая операторы связи предупредили жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая. Это является одной из мер безопасности на время проведения праздничных мероприятий в майские праздники — в первую очередь, парада Победы, который состоится 9 мая.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области могут ограничить интернет на несколько дней.

 
