США временно прекратят проводить суда через Ормузский пролив

Трамп: США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до сделки с Ираном

США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном. Об этом в соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Мы пришли к взаимному согласию о том, что пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США получили соответствующий запрос со стороны «Пакистана и других стран».

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.