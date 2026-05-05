Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге из-за угрозы БПЛА

В петербургском аэропорту Пулково вынужденно сел самолет, следовавший из китайского города Чунцин в Москву. Причиной стала угроза атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, рейс GS 7941 китайской авиакомпании Tianjin Airlines вылетел из Чунцина в 9:00 по местному времени. Как заявили журналистам пассажиры, они должны были прибыть в Шереметьево днем, но их воздушное судно долго кружило над столицей России. В итоге их проинформировали, что в городе ввели план «Ковер», борт перенаправили в Пулково.

«Спустя час после приземления рейс вновь вылетел в Москву», — говорится в сообщении.

По словам пассажиров, сначала самолет долго кружил над Петербургом, а при подлете к столице им сказали, что борт совершит посадку в аэропорту Домодедово. Однако рейсу снова пришлось вернуться в Пулково.

5 мая ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Из-за этого некоторые авиагавани не смогли принять самолеты. Так, девять бортов не смогли сесть во Внуково и Домодедово.

План «ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет с россиянами вынужденно приземлился в Таллине из-за атаки БПЛА.