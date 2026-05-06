Экспорт американской нефти достиг 250 млн баррелей

США за последние девять недель экспортировали более 250 млн баррелей нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что за указанный период США экспортировали больше нефти, чем Саудовская Аравия. По словам экспертов, указанный объем экспорта близок к пределу. Bloomberg пишет, что резкий рост объема экспорта вызван ограничениями судоходства в Ормузском проливе, через который на мировой рынок поступает ближневосточная нефть.

До этого Международное энергетическое агентство (IEA) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Уточняется, что на рынок могут вывести более 182 миллионов баррелей нефти.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее США изменили позицию по использованию нефтяных резервов.