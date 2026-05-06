Стало известно, у кого из россиян зарплата может быть ниже МРОТ

Две категории россиян могут получать зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) — сотрудники, работающие не на полную ставку, и те, кто работают по договору гражданско-правового характера. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ равен 27 093 рубля. В 2026 году МРОТ был увеличен практически на 5 тыс. рублей (+20,7% к значению 2025 года, которое было равно 22 440 рублям). В связи с этим мы увидели рост МРОТ за пять лет в 2,12 раза (в 2021 году он составлял 12 792 рубля), а за 10 лет — рост в 4,37 раза (так как в начале 2016 года он составлял 6 204 рубля). Нет сомнения, что МРОТ будет расти и дальше. К 2030 году планируется, что он превысит 35 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, если работник занят не на полную ставку, то тогда размер его зарплаты может быть меньше МРОТ. Например, если он занят на 0,5 ставки, то размер оплаты его труда не может быть меньше 27 093 / 2 = 13 546,5 рубля, сказал экономист. По его словам, при сокращении ставки должен уменьшаться и объем выполняемой работы. Например, если человек занят на 0,5 ставки, то тогда и продолжительность рабочей недели сокращается с 40 часов до 20 часов, подчеркнул Балынин.

Он добавил, что поскольку МРОТ установлен трудовым законодательством, он не распространяется на лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера. Поэтому для таких работников заработная плата может быть и ниже МРОТ, констатировал эксперт.

Он напомнил о важности официального трудоустройства, избежания нелегального трудоустройства и подмены официального трудоустройства договорами ГПХ. Статьёй 15 Трудового кодекса Российской Федерации прямо предусмотрено, что заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается, отметил Балынин.

По его словам, согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридические лица — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

