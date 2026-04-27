Беглов доложил Путину о ходе строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали

Строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали в границах Петербурга проводится по графику. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов.

По его словам, с ходом строительства проблем не возникло. Глава Северной столицы уточнил, что были забиты первые сваи.

«Вопросов, конечно, много, но они решаются. Всегда есть вопросы, когда идут такие крупные проекты», -- приводятся слова Беглова на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Губернатор подчеркнул, что ВСМ стала не только одним из самых масштабных проектов страны XXI века, но и вошла в городскую программу «Десять приоритетов развития Петербурга» до 2030 года.

Предполагается, что скоростная магистраль разгрузит основной ход Октябрьской железной дороги и даст возможность запустить тактовое движение электричек в Колпино.

В администрации Санкт-Петербурга ВСМ назвали ключевым проектом для Северной столицы и всей страны. Проект должен положить начало отечественной высокоскоростной сети железных магистралей.

Планируется, что это откроет принципиально новые экономические возможности для многих регионов России. Кроме того, улучшится жизнь населения тех городов и областей, где прошла магистраль — появились новые рабочие места, активизировалось развитие территорий, ускорилось перемещение граждан.

Также город получит мощный импульс развития экономики, дополнительный поток туристов, новую транспортную инфраструктуру в центре. Благодаря проекту ВСМ ускорили строительство новой Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге.