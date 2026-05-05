Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Фото

«Девочка-война»: актриса Ксения Добромилова погибла в ДТП

Секс-символ 90-х. Ирине Салтыковой -- 60
Возвращение Бейонсе и дебют Блю Айви: чем запомнился Met Gala 2026
«Я пережила безумные трагедии». Советской «Мэри Поппинс» Наталье Андрейченко — 70
Апрельский снегопад и собака-Маск: 20 главных фото недели

Известный в мотосообществе фотограф, актриса и блогер Ксения Добромилова погибла в ДТП во время фотосессии на улице Большой Дорогомиловской в Москве. Девушка стояла на проезжей части, ее на большой скорости сбил мотоциклист.

По словам очевидцев трагедии, Добромилова заранее сообщила байкерам координаты сегодняшней съемки и обещала «стрелять в обе стороны», то есть стоять на островке безопасности и снимать на обеих сторонах улицы. Судя по видео с места ДТП, для съемок она вышла на середину дороги, где ее на скорости сбил мотоциклист, которого она, по-видимому, в этот момент держала в кадре. Сообщается, что парень не справился с управлением.

По данным Mash, прибывшие врачи диагностировали у девушки множественные переломы, попытались реанимировать ее на месте, но безуспешно.

Расследование причин и обстоятельств ДТП контролирует прокуратура Москвы.

Ксении Добромиловой было 34 года. Помимо фото, она известна съемками в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». В соцсетях она утверждала, что ради эффектного кадра нередко буквально рискует жизнью.

«Во вторник прогнозируются жаркие погоды, а это значит, что ждет пора новых фотографий», — написала она.

О сбившем ее мотоциклисте известно, что его зовут Максим З., ему 32 года. После столкновения с Ксенией его мотоцикл вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии мужчина получил ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа. Госпитализация не понадобилась.

Сам исполнитель песни «Девочка-война» Navai практически в то же время попал в ДТП на Зубовском бульваре в Москве. Как пишет SHOT, он снес светофор на своем черном Ferrari без номеров, спорткар вылетел на тротуар, машина получила повреждения. Рэпер и пассажир, находившийся с ним в автомобиле, не пострадали.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!