Диетолог объяснила, есть ли эффект от правила «не есть после шести»

Врач Литвинова-Гразион: правило «не есть после шести» подходит не всем

Отказ от еды после шести вечера давно считается одним из популярных способов снижения веса, однако его эффективность и безопасность зависят от ряда факторов. О том, в каких случаях такой подход может работать, а когда — навредить, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

«Отказ от еды после 18:00 действительно может дать эффект — но только при одном условии: если за счет этого снижается общая калорийность рациона. В таком случае человек может начать терять вес», — рассказала диетолог.

При этом, по ее словам, если пропущенный ужин компенсируется более плотным завтраком или обедом, выраженного результата ожидать не стоит. По сути, такой подход близок к принципам интервального голодания.

Врач добавила, что такой режим может быть полезен в ряде случаев: когда есть склонность к поздним перекусам, если значительная часть суточной калорийности приходится на вечер, а также при стабильном режиме сна (например, если человек ложится спать до 22–23 часов).

Однако правило «не есть после шести» подходит не всем. Оно может быть неэффективным или даже нежелательным при вечерних тренировках, позднем отходе ко сну или при состояниях, требующих регулярного питания.

Отдельно специалист обратила внимание на возможные риски. Например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта длительные перерывы между приемами пищи могут усиливать симптомы, особенно если есть проблемы с желчным пузырем и оттоком желчи. У людей с нестабильным уровнем глюкозы крови, в том числе при сахарном диабете, повышается риск гипогликемии.

Кроме того, по ее словам, могут возникать и другие неприятные симптомы, такие как раздражительность, слабость и ухудшение качества сна. А при заболеваниях, требующих регулярного питания, длительные интервалы между приемами пищи в принципе недопустимы.

«Отказ от еды после 18:00 — это не универсальное правило, а лишь один из инструментов. Он может быть полезен, но не является обязательным и подходит не всем. Гораздо большее значение имеют общая калорийность рациона, его качество и регулярность питания, соответствующая образу жизни человека», — резюмировала диетолог.

