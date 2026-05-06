6 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

6 мая в столице России отмечают День герба и флага. В мире празднуют День без диеты. Православные христиане сегодня чтут память великомученика Георгия Победоносца. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 мая

* День герба и флага Москвы

Жители столицы отмечают 6 мая День герба и флага Москвы. Современный герб города был восстановлен в 1993 году по образцу первого официального герба 1781 года. На нем изображен покровитель города — великомученик Георгий Победоносец, разящий копьем змея. В 1995 году Мосгордума приняла закон «О гербе и флаге города Москвы», а 10 лет спустя, в 2005 году, в столице впервые отпраздновали день геральдических символов.

Сегодня в честь праздника в Москве откроют инсталляцию в парке имени Юрия Лужкова. Кроме того, здесь пройдут спортивные мероприятия, акварельный пленэр, мастер-классы по изготовлению сувениров и фотовыставка.

Мероприятия в Музее Москвы, посвященные Дню герба и флага города Москвы, а также Дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца

* Международный день без диеты

Этот неофициальный праздник зародился в Великобритании. Его придумала британская активистка Мэри Эванс Янг в 1992 году. Долгое время Мэри боролась с неприятием своего тела и анорексией, после чего решила поделиться опытом с другими женщинами. Праздник быстро распространился по всему миру. Его цель — рассказать о здоровой культуре тела, рисках жестких диет и помочь женщинам принять себя и свою внешность. В России врачи в этот день напоминают о важности правильного питания. Оно не должно быть связано с запретами и жесткими ограничениями. Нужно выбирать сбалансированные блюда, богатые витаминами и микроэлементами.

* Всемирный день хищных растений

Этот праздник появился в 2020 году по инициативе биолога из Польши Кшиштофа Банаша. Он хотел привлечь внимание к необычным растениям, питающимся насекомыми. Хищные представители флоры используют разные ловушки, чтобы поймать добычу. Однако многие из них нуждаются в защите и бережном отношении. Так, в Красную книгу России занесена альдрованда пузырчатая — водное насекомоядное растение из семейства Росянковые. Ее листья являются ловушками для мелких беспозвоночных. Еще одно растение — росянка английская — растет на болотах Московской области. Она занесена в Красную книгу региона, питается мухами и комарами, предварительно парализуя добычу.

Необычные праздники 6 мая • День признательности туристам. Праздник отмечают с 1980-х годов по инициативе Всемирной туристской организации. В этот день представители туристической отрасли благодарят гостей и клиентов, объявляют для них акции и дарят скидки. • День встречи с белым рыцарем. Этот шуточный праздник посвящен персонажу книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране Чудес» — Белому Рыцарю. Он призывает нас верить в лучшее и не терять надежду на чудо ни при каких обстоятельствах.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 мая в других странах

День мучеников — Сирия и Ливан. Национальный праздник учрежден в память о героях, отдавших свои жизни за независимость арабских стран. В начале XX века Сирия и Ливан находились под властью Османской империи, но ряд активистов начал борьбу за свободу народа. Сегодня именами мучеников названы площади в сирийском Дамаске и ливанском Бейруте.

День храбрости — Болгария. Это официальный праздник болгарской армии. Он приурочен к православному дню памяти святого Георгия Победоносца, который считается покровителем военных. Сегодня по всей стране пройдут патриотические акции возле мемориалов и военные парады.

Парад в День храбрости и праздник Болгарской армии, София, Болгария

День медсестры и медбрата — США. Американцы 6 мая чествуют медработников, на которых держится система здравоохранения. Медсестры и медбратья круглосуточно ухаживают за пациентами, проводят процедуры, помогают хирургам во время операций. От их внимания, заботы и доброго слова зависит процесс выздоровления.

День кофе — Дания. Неофициальный праздник любителей кофе призван напомнить о том, что этим прекрасным напитком можно наслаждаться как дома, так и в кофейнях. Сегодня в заведениях по всей стране проходят акции для посетителей.

Религиозные праздники 6 мая

* Преполовение Пятидесятницы

Этот праздник отмечается посередине между Пасхой и Троицей, то есть через 25 дней после Светлого Христова Воскресения. Он словно связывает в календаре два больших христианских торжества. Церковь продолжает праздновать Пасху, но уже ожидает Сошествие Святого Духа день после Троицы, в 2026 году — 1 июня. В Преполовение Пятидесятницы совершается чин освящения воды — малое водосвятие.

* День памяти святого Георгия Победоносца

Сегодня православная церковь чтит великомученика Георгия Победоносца, римского военачальника, жившего на рубеже III-IV веков. Святой Георгий благодаря своей храбрости и силе сделал прекрасную военную карьеру при императоре Диоклетиане. Но когда правитель начал жестокие гонения на христиан, великомученик Георгий встал на их защиту. Он объявил о своей приверженности вере и обличил жестокость тирана.

Георгия подвергли пыткам, но не смогли добиться от него отречения от Христа. Тогда язычники отсекли ему голову. Уже после смерти святого произошло невероятное чудо. В Бейруте поселился змей, который терроризировал жителей, пожирая случайных прохожих. Чтобы утихомирить чудовище, жители начали отдавать ему на растерзание юношей и девушек. Однажды жребий стать жертвой пал на дочь правителя города. От страшной смерти ее спас прекрасный юноша на белом коне, взявшийся неведомо откуда. Он поразил змея копьем. Очевидцы узнали в нем святого Георгия. С тех пор Георгий Победоносец в образе всадника, поражающего змея, стал символом победы добра над злом.

* День памяти царицы Александры Римской

Сегодня православные христиане также вспоминают жену римского императора-тирана Диоклетиана — святую мученицу царицу Александру. Она стала свидетельницей пыток и казни Георгия Победоносца. Поразившись смелости святого и его пламенным речам, она немедленно назвала себя христианкой. Император впал в бешенство и приказал лишить жизни и ее.

* День Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона — одна из самых почитаемых в православии. По преданию, она чудесным образом появилась на Афоне в IX веке. Когда начались тяжелые времена иконоборчества, святой лик спасла византийская вдова. Она пустила икону по морю, вскоре образ достиг берегов Афона. Икону нашли монахи Иверского монастыря и повесили над монастырскими воротами по повелению Богородицы. Этот образ также называют Вратарницей.

Иверский монастырь, Иверская икона Божией Матери, Афон, Греция

Народные праздники 6 мая

* Егорьев день, или Юрий вешний

С давних времен в народе 6 мая вспоминали святого Георгия Победоносца. Люди ласково называли великомученика Егорием или Юрием. Вот почему праздник стали называть Юрьев или Егорьев день.

По традиции крестьяне сегодня массово начинали полевые работы. Пахотные земли окропляли святой водой, читали над ними молитвы. На Руси также молились святому о защите домашнего скота от недугов и хищников. Считалось, что в Егорьев день важно обращаться со скотиной ласково. Чтобы запастись здоровьем, нужно было выйти рано утром из дома и хорошенько поваляться в траве с росой.

Именины 6 мая

* Александра

* Анатолий

* Афанасий

* Валерия

* Георгий

* Иван

* Софья

Приметы: что можно и что нельзя делать 6 мая

Приметы о погоде и природе

Теплый день — к раннему лету и обильному урожаю.

Если льется дождь — сенокос будет обильный.

Волк заглянул на пастбище в Юрьев день — жди плохих новостей.

Птицы вовсю гнезда вьют — лето будет теплым и ласковым.

Листья на березе крупные — к урожайному году.

Заморозки ударили — будет богатый урожай овса.

Что можно делать 6 мая

* Заниматься садовыми работами.

* Доить коров, делать сыр, творог и другую молочную продукцию.

* Гулять рано утром и умываться росой.

* Устраивать пышные застолья.

* Радовать окружающих добрыми словами и делами.

Что нельзя делать 6 мая

* Ругаться, злословить, выяснять отношения.

* Шуметь и бить посуду — можно растерять счастье.

* Шить и работать с острыми предметами — к мукам совести.

* Стричь волосы — можно потерять здоровье.

Лунный календарь 6 мая

Фаза Луны: убывающая Луна, 18 лунные сутки.

Луна в знаке Стрельца.

Если верить прогнозам астрологов, этот день — отражение ваших эмоций и мыслей. Проведите его спокойно, уравновешенно, и он ответит вам взаимностью. 18-е лунные сутки подходят для выполнения текущих, рутинных задач, дел по дому, небольших операций с деньгами. С планированием серьезных событий лучше повременить.

Последователи эзотерики не рекомендуют в этот день менять работу и место жительства, разрывать старые отношения или строить новые. Сегодня велик риск включиться в конфликт, поэтому если есть возможность, лучше провести день в одиночестве. Он отлично подходит для подведения итогов и осмысления своей жизни. С научной точки зрения, доказательств этому нет, но и вреда такие советы не нанесут.

6 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 6 мая

* 1484 год — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

* 1742 год -— в Москве состоялась коронация императрицы Елизаветы Петровны.

* 1872 год — учрежден Кубок Англии, старейшее футбольное соревнование в мире. За это время рекордсменом по победам стал клуб «Арсенал», выиграв трофей 14 раз.

* 1904 год — в Подмосковье открыт Аэродинамический институт (будущий ЦАГИ), его основателем стал профессор Николай Жуковский.

* 1906 год — Николай II утвердил государственные законы Российской империи, ограничивающие самодержавие и закрепляющие двухпалатную систему законодательной власти: Государственный совет и Государственная дума.

* 1937 год — открыто воздушное сообщение по маршруту Ленинград — Москва.

* 1942 год — в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч команды «Динамо».

* 1945 год — советские войска начали Пражскую наступательную операцию с целью освободить Чехословакию, разгромить остатки вражеских войск в Центральной Европе и предотвратить их капитуляцию перед западными союзниками.

* 1953 год — американский кардиохирург Джон Гиббон впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения во время операции на открытом сердце.

* 1991 год — сформирована авиационная пилотажная группа «Стрижи».

* 2023 год — в Великобритании состоялась коронация принца Чарльза после смерти его матери Елизаветы. Нового короля стали называть Карлом III.

Дни рождения и юбилеи 6 мая

* В 1758 году родился Максимилиан Робеспьер — французский политический деятель и участник Великой французской революции.

* В 1856 году родился Зигмунд Фрейд — психиатр и невролог, основоположник теории психоанализа.

* В 1868 году родился Гастон Леру — французский писатель, журналист, мастер детектива, автор романа «Призрак оперы».

* В 1907 году родился Николай Гастелло — военный летчик, Герой Советского союза. Он совершил подвиг, направив горящую машину на механизированную колонну врага.

* В 1922 году родился Владимир Этуш — советский и российский актер театра и кино, прославившийся ролями в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Приключения Буратино».

* В 1932 году родился Александр Белявский — советский киноактер и первый ведущий телешоу «Кабачок «13 стульев»», также известен ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Место встречи изменить нельзя».

Кто скончался 6 мая • В 1949 году умер Морис Метерлинк — бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии (1911). • В 1972 году умер Виктор Драгунский — советский писатель, автор «Денискиных рассказов». • В 1992 году умерла Марлен Дитрих — немецкая и американская актриса и певица, секс-символ.

Кто празднует день рождения

* 74 года исполняется Кристиану Клавье — звезде французского кино, который известен в России по фильмам про приключения Астерикса и Обеликса.

* 65 лет исполняется Джорджу Клуни — голливудскому актеру, звезде картин «11 друзей Оушена», «От заката до рассвета» и «Американец».

* 58 лет исполняется Максиму Фадееву — певцу и музыкальному продюсеру, работавшему с Линдой, Глюк'Ozой, Юлией Савичевой и группой Serebro.

* 46 лет исполняется Александре Ребенок — российской актрисе, которая сыграла в сериале Валерии Гай Германики «Школа».

* 43 года исполняется Дани Алвесу — бразильскому футболисту, бывшему защитнику национальной сборной, также выступавшему за «Барселону», «Ювентус», «Пари Сан-Жермен».