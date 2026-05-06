Юрист рассказал о возможных наказаниях для совершившего ДТП рэпера Navai

navaib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Совершивший ДТП на Зубовском бульваре в Москве рэпер Navai (Наваи Бакиров) может не только лишиться водительских прав, но и на несколько лет оказаться в заключении. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что если в ходе проверки выяснится алкогольное или наркотическое опьянение рэпера, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с запретом на управление транспортными средствами на срок до трех лет.

Хаминский отметил, что сейчас певцу грозит именно административная ответственность. В частности, управление автомобилем без номеров наказывается штрафом в 5 тыс. рублей либо лишением права на управление на срок от одного до трех месяцев средством. Кроме того, если в ходе ДТП была повреждена дорожная инфраструктура, то Navai может получить штраф в размере до 10 тыс. рублей.

5 мая рэпер Navai попал в Москве в ДТП на своем автомобиле Ferrari.

В этот же день в Москве не стало актрисы и блогерши Ксении Добромиловой, снявшейся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война». Ксения была известным в мото-кругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».

