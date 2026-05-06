Школьникам назвали список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор: калькулятор, словарь и линейку можно брать на ЕГЭ-2026

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут использовать непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь. Это следует из методических рекомендаций Рособрнадзора, передает ТАСС.

В зависимости от предмета во время сдачи экзамена на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов могут находиться непрограммируемый калькулятор, линейка (без справочной информации), орфографический словарь, географические карты, статистические приложения, периодическая система Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.

15 апреля Рособрнадзор определил правила сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Так, согласно новым требованиям, сдающие экзамен школьники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками ЕГЭ, а также иметь при себе телефоны, калькуляторы, справочные материалы и письменные заметки.

