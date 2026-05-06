Налоговая будет быстрее выявлять россиян с незарегистрированными доходами

Налоговая служба будет быстрее выявлять граждан с незарегистрированными доходами из-за обмена данными между ФНС и ЦБ. В первую очередь внимание ФНС могут привлечь регулярные переводы от большого числа людей, повторяющиеся суммы, системные поступления за услуги, аренду, торговлю или посредничество. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Министр финансов Антон Силуанов в апреле призвал наладить обмен данными между ФНС и ЦБ, чтобы налоговая своевременно получала информацию о гражданах, которые не платят налоги. Кроме того, глава Минфина выступил за создание механизма автоматизированного контроля за фискализацией безналичных расчетов. По мнению Силуанова, реализация этого предложения позволит сделать 99% безналичных платежей прозрачными.

«Речь идет не о разовых бытовых переводах между родственниками или друзьями, а о ситуациях, когда по карте или счету видна устойчивая модель получения дохода. Например, если человек регулярно принимает деньги от разных физлиц, суммы похожи на оплату товаров или услуг, а регистрации в качестве самозанятого или ИП при этом нет. Контроль постепенно становится не точечным, а более потоковым. Это связано с развитием автоматизированного обмена данными и использованием индикаторов риска. В результате ФНС сможет быстрее видеть не отдельную операцию, а общую картину финансового поведения человека», — отметил Шедько.

По его словам, для самозанятых усиление контроля означает необходимость внимательнее соблюдать правила режима налога на профессиональный доход: им важно формировать чеки в приложении «Мой налог» по каждому платежу и следить за лимитом в 2,4 млн рублей в год. Наибольшие риски возникнут у тех, кто фактически работает как самозанятый, но не зарегистрирован и не отражает доходы, сказал экономист.

Он добавил, что обычные бытовые операции — подарки, возврат долгов, переводы от родственников, совместные сборы на поездки — сами по себе несут меньше рисков. Но вопросы могут возникнуть, если такие поступления становятся постоянными, крупными и повторяющимися, считает эксперт.

Эксперт допустил, что при запуске такого механизма число доначислений, штрафов и претензий может вырасти. За неуплату или неполную уплату налога статья 122 НК РФ предусматривает штраф 20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40%, предупредил эксперт.

Чтобы снизить риски,Шедько посоветовал гражданам, которые регулярно оказывают услуги или продают товары, оформить подходящий статус — самозанятого, ИП или иной налоговый режим. Если статус уже есть, каждый платеж должен иметь налоговое подтверждение: чек НПД или кассовый чек, сказал экспеерт. Также важно не смешивать личные и деловые поступления на одной карте, хранить договоры, переписку, акты, расписки и другие документы, которые объясняют происхождение крупных переводов, констатировал экономист.

«Для тех, кто получает системный доход на личную карту без регистрации и чеков, условия могут стать заметно жестче. У ФНС будет больше возможностей быстрее выходить на проверку, а у нарушителей — выше риск доначислений и споров. Для легально работающих самозанятых и добросовестного малого бизнеса речь идет скорее не о новых обязанностях, а о необходимости аккуратнее соблюдать уже действующие правила», — заключил Шедько.

