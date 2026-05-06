Платный зарубежный интернет в России не будет работать, считает эксперт

ИТ-эксперт Осетров: у VPN-сервисов давно есть обходы для «платного» интернета
Введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже год как умеют маскировать его под российский, заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный инженер, эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров.

По словам Осетрова, VPN-сервисы умеют пропускать трафик через промежуточный узел (сервер) в РФ. Для мобильного оператора этот трафик выглядит как местный.

«Оператор просто не видит следующие узлы при дальнейшей маршрутизации трафика и технически видеть этого не может. Зарубежный маршрут будет обслуживаться уже не мобильным оператором, а промежуточным сервером, который находится вне его контроля — как правило, где-то в российском дата-центре», — объяснил специалист.

Как отметил Осетров, подавляющее большинство крупных VPN-сервисов больше года назад реализовали эту схему с промежуточным узлом. Причем по причинам, не связанным с планируемым нововведением.

«Дело в том, что DPI-системы в РФ уже достаточно давно душат прямой доступ ко многим зарубежным провайдерам и веб-ресурсам как на мобильных, так и на стационарных операторах связи. Среди специалистов это ограничение называют методом «TCP 16–20»», — сказал эксперт.

По его словам, для обхода этих ограничений VPN-сервисы и научились маскировать трафик.

Осетров считает, что сервисы и их клиенты не почувствуют введения платы на зарубежный трафик. Им буквально ничего не нужно будет делать для обхода — все уже сделано заранее.

«Зачем тогда вводить ограничение, которое уже на старте является мертворожденным с точки зрения эффективности для решения поставленной задачи? Возможно, не стоит этого делать», — заявил эксперт.

По данным «Ведомостей», Минцифры просило операторов сотовой связи ввести плату за зарубежный трафик уже с 1 мая, но компании попросили отсрочку. По плану министерства, зарубежный трафик свыше 15 ГБ в месяц будет обходиться россиянам в 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт.

