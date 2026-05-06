Назван самый выгодный для отпуска летний месяц

Эксперт Санина: самым выгодным месяцем лета для отпуска станет июль
Самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году станет июль. Об этом РИА Новости рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Число рабочих дней в месяце важно учитывать при планировании отпусков. Так, летом 2026 года больше всего рабочих дней будет в июле — 23 дня, что делает его самым выгодным месяцем для отпуска», — сказала она.

Эксперт уточнила, что при расчете выплат размер заработной платы делится на количество рабочих дней в конкретном месяце: чем больше таких дней, тем выгоднее оказывается отдых для сотрудника.

В Минтруде до этого уточнили, что, если день выплаты отпускных приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше или вместе с зарплатой, но главное — не позже установленного срока, то есть за три дня до начала отдыха.

Ранее в Госдуме рассказали о расчете отпускных по измененным правилам.

 
